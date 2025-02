Funsat abre inscrições para o Primt e anuncia feirão com 1 mil vagas

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) abriu nesta 3ª feira (11.fev.25) as inscrições para o Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), projeto da Prefeitura de Campo Grande que substituiu o antigo Proinc (Programa de Inclusão Profissional). Além disso, na próxima quinta-feira (13.fev.25), será realizado um feirão com mais de 1 mil vagas.

Segundo João Henrique Bezerra, diretor-presidente da Funsat, o objetivo é ampliar acesso dos moradores ao mercado de trabalho e, em contrapartida, garantir às empresas mão de obra qualificada. “Nesta semana nós estamos aí com o processo seletivo do Primt aberto, que começou hoje, e já atendemos cerca de 70 inscrições hoje. Então até sexta-feira eu creio que nós vamos atender 500 inscrições para o Primt”, destacou.

Sobre o feirão, João Henrique explicou que serão boas oportunidades. “É para emprego formal. São mais de mil vagas para contratação imediata. Cerca de 20 empresas vão estar aqui na Funsat das 7 às 13 horas”, pontuou.

PRIMT

O Primt, antes chamado “Proinc”, passou por mudanças e se tornou-se mais moderno. Dentre os avanços, transparência total dos que são convocados nos editais de seleção e o acompanhamento mais próximo de cada beneficiário, por meio do trabalho de monitoramento constante da Prefeitura de Campo Grande. Políticas públicas transversais que integram a troca de informações entre a Funsat e outras pastas, tudo para um acolhimento completo do inscrito, o melhor reencaminhamento dele ao mercado de trabalho.

Poderão se inscrever para cadastro reserva os cidadãos com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos até 67 (sessenta e sete) anos; inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) mediante apresentação da Folha resumo (que consta a composição familiar), Número de Identificação Social (NIS); estar em situação de desemprego por período igual ou superior a 06 (seis) meses; declarar residência no município de Campo Grande há, pelo menos 01 (um) ano (apresentar comprovante de residência) e possuir renda familiar per capita não superior a ½ (meio) salário mínimo vigente;

O programa segue regime de cotas, como os 5% do total para pessoas negras, 5% para PCD (Pessoas com Deficiência) e 5% para mulheres que passaram por violência doméstica. O inscrito no Primt recebe um salário mínimo de subsídio, uma cesta básica e alimentação nos dias de trabalho.

VAGAS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.951 oportunidades de emprego para 178 áreas profissionais diferentes nesta terça-feira (11), em 231 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para ajudante de vaqueiro (1); almoxarife (3); assistente de vendas (8); auxiliar de cozinha (21); auxiliar de estoque (34); auxiliar de limpeza (114); auxiliar nos serviços de alimentação (154); carpinteiro (85); magarefe (40); operador de caixa (80); pedreiro (101), entre outras.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 995 postos de emprego em áreas como auxiliar de logística (3); padeiro (3); repositor em supermercados (172); servente de obras (56) e vendedor interno (2), por exemplo.



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 23 oportunidades exclusivas: assistente administrativo (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de estoque (1); atendente de lojas (2); auxiliar de linha de produção (8) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10).

QUALIFICAÇÃO

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) deu início nesta segunda-feira (10), às atividades 2025 do programa “Mulheres Mil”, por meio do novo polo de aprendizagem profissional localizado no Bairro Moreninha III, em funcionamento no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) da região.

Em 2025, a Funsat já tem planejamento para atender as sete regiões da cidade, com a iniciativa de oportunizar às mulheres o conhecimento necessário de fortalecimento na inserção ao mercado de trabalho. A meta é certificar 500 alunas na modalidade, além de contribuir, substancialmente, no resgate da confiança, bem como no protagonismo das trabalhadoras, que são certificadas nesta qualificação.

No ano passado, o programa formou 340 mulheres no curso, atingindo um dos menores índices de evasão do Brasil. Com o trabalho da Funsat, a Prefeitura de Campo Grande já matriculou alunas antes no CRAS Vida Nova (100 mulheres), CRAS Noroeste (50 mulheres), CRAS Canguru (75 mulheres), CRAS Aero Rancho (50 mulheres) e na Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado / Jardim Ouro Verde (65 mulheres).