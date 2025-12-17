Governo anuncia restauração de igreja histórica na Comunidade Tia Eva

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou à Comunidade Quilombola Tia Eva, em Campo Grande, a realização de obras voltadas à preservação da fé, da memória e das tradições locais.

A iniciativa envolve a restauração da Igreja de São Benedito e a requalificação de todo o espaço comunitário.

A reunião entre representantes da Agesul e moradores da Tia Eva priorizou o diálogo e a construção conjunta das decisões.

A proposta apresentada reforçou o compromisso de executar a obra sem interferir na rotina cultural e religiosa da comunidade.

O projeto técnico prevê o restauro arquitetônico da igreja e a conservação de bens históricos, como o sino, o busto de Tia Eva e o cruzeiro de madeira.

Foto: Chico Ribeiro

Também está incluída a requalificação completa das áreas de uso coletivo do quilombo.

A obra contará com investimento de R$ 2,213 milhões, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O início dos trabalhos está previsto para 13 de janeiro de 2025, com prazo de execução de 540 dias.

Segundo a Agesul, o cronograma foi elaborado para respeitar o calendário cultural da comunidade.

A Festa de São Benedito, realizada em maio, foi um dos principais pontos considerados no planejamento.

As intervenções no salão comunitário foram organizadas para não comprometer a realização da festividade no próximo ano.

A comunidade poderá continuar utilizando o espaço enquanto as obras avançam.

O barracão de eventos passará por reforma completa, com nova cozinha, área de churrasqueira, bar, palco e espaços de serviço.

Os banheiros serão adequados às normas de acessibilidade e às exigências de segurança contra incêndio.

O Governo do Estado também trabalha para entregar a Igreja de São Benedito restaurada até novembro, quando a comunidade completa 100 anos.

Foto: Chico Ribeiro

A meta é garantir que o centenário seja celebrado em um espaço seguro e preservado.

O projeto inclui ainda a criação de um espaço educacional, um Centro de Atendimento ao Turista e melhorias urbanísticas.

Praça de convivência, áreas verdes e acesso qualificado às residências ao fundo do terreno também estão previstos.

Para a Agesul, a obra vai além do aspecto físico e representa a preservação de memórias coletivas.

“O foco é garantir pertencimento e continuidade histórica”, destacou o gerente de projetos do órgão.

O secretário da Seilog, Guilherme Alcântara, afirmou que o projeto segue a diretriz de desenvolvimento com respeito às identidades.

Segundo ele, a execução e a fiscalização estarão alinhadas às demandas da comunidade.

“Aqui, cada etapa será conduzida com cuidado”, afirmou o secretário.

“O que se preserva na Tia Eva é a história viva de uma comunidade inteira.”