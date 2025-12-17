MS Notícias

17 de dezembro de 2025
EM CAMPO GRANDE

Governo anuncia restauração de igreja histórica na Comunidade Tia Eva

Espaço comunitário ao redor da Igreja de São Benedito também receberá melhorias

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou à Comunidade Quilombola Tia Eva, em Campo Grande, a realização de obras voltadas à preservação da fé, da memória e das tradições locais.

A iniciativa envolve a restauração da Igreja de São Benedito e a requalificação de todo o espaço comunitário.

A reunião entre representantes da Agesul e moradores da Tia Eva priorizou o diálogo e a construção conjunta das decisões.
A proposta apresentada reforçou o compromisso de executar a obra sem interferir na rotina cultural e religiosa da comunidade.

O projeto técnico prevê o restauro arquitetônico da igreja e a conservação de bens históricos, como o sino, o busto de Tia Eva e o cruzeiro de madeira.

Também está incluída a requalificação completa das áreas de uso coletivo do quilombo.

A obra contará com investimento de R$ 2,213 milhões, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O início dos trabalhos está previsto para 13 de janeiro de 2025, com prazo de execução de 540 dias.

Segundo a Agesul, o cronograma foi elaborado para respeitar o calendário cultural da comunidade.

A Festa de São Benedito, realizada em maio, foi um dos principais pontos considerados no planejamento.

As intervenções no salão comunitário foram organizadas para não comprometer a realização da festividade no próximo ano.
A comunidade poderá continuar utilizando o espaço enquanto as obras avançam.

O barracão de eventos passará por reforma completa, com nova cozinha, área de churrasqueira, bar, palco e espaços de serviço.
Os banheiros serão adequados às normas de acessibilidade e às exigências de segurança contra incêndio.

O Governo do Estado também trabalha para entregar a Igreja de São Benedito restaurada até novembro, quando a comunidade completa 100 anos.

A meta é garantir que o centenário seja celebrado em um espaço seguro e preservado.

O projeto inclui ainda a criação de um espaço educacional, um Centro de Atendimento ao Turista e melhorias urbanísticas.
Praça de convivência, áreas verdes e acesso qualificado às residências ao fundo do terreno também estão previstos.

Para a Agesul, a obra vai além do aspecto físico e representa a preservação de memórias coletivas.
“O foco é garantir pertencimento e continuidade histórica”, destacou o gerente de projetos do órgão.

O secretário da Seilog, Guilherme Alcântara, afirmou que o projeto segue a diretriz de desenvolvimento com respeito às identidades.
Segundo ele, a execução e a fiscalização estarão alinhadas às demandas da comunidade.

“Aqui, cada etapa será conduzida com cuidado”, afirmou o secretário.
“O que se preserva na Tia Eva é a história viva de uma comunidade inteira.”

