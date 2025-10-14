Instalação de Banco Vermelho marca compromisso do MPT-MS com o combate à violência contra a mulher

Nesta 3ª feira (14.out.25), às 14 horas, o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) realizará o ato #JustiçaPorVanessa, em memória da jornalista Vanessa Ricarte, servidora da instituição assassinada em um caso de feminicídio que comoveu o país e provocou uma mudança de paradigma nos protocolos de atendimento a mulheres vítimas de violência.

A ação, aberta ao público, reunirá procuradores, servidores, amigos e familiares de Vanessa na sede do MPT-MS. Convidamos todos e todas a se vestirem de preto e somarem sua voz a essa luta.

Na ocasião, será instalado na instituição o Banco Vermelho, símbolo internacional de combate à violência contra a mulher. A iniciativa percorrerá diversos órgãos e instituições públicas de Campo Grande. O MPT, casa de Vanessa, será a primeira delas.

A passagem do Banco Vermelho pela capital, proposta pela Câmara Municipal, consolida a campanha como política pública permanente de conscientização sobre a Lei Maria da Penha, por iniciativa da vereadora Luiza Ribeiro, que coordena a Procuradoria Especial da Mulher “Jornalista Vanessa Ricarte” da Casa de Leis.

Dados divulgados pela Procuradoria demonstram que em Campo Grande foram registradas 6.946 ocorrências de violência doméstica em 2024, e até setembro deste ano, são 5.688 vítimas, uma média de 24 denúncias por dia. No mesmo período, 381 casos de estupro foram registrados, sendo 330 contra crianças e adolescentes.

Banco Vermelho é símbolo internacional contra o feminicídio

SERVIÇO

Ato #JustiçaPorVanessaRicarte e instalação do Banco Vermelho no MPT-MS



Data: 14 de outubro (3ª feira)

Horário: 14 horas

Local: Sede do MPT-MS

Rua Doutor Paulo Machado, 120 – Bairro Royal Park – Campo Grande (MS)