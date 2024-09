Loja online de calçados é investigada por recorrentes atrasos nas entregas em MS

A 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande anunciou a instauração de um procedimento preparatório para investigar a loja virtual AJS Empreendimentos Digitais Ltda., responsável pela Loja Vitelli. A investigação tem como foco possíveis irregularidades que envolvem a venda de produtos pela loja online.

O Ministério Público Estadual (MPE) busca apurar denúncias relacionadas a dois pontos principais ligados à comercialização de calçados anunciados como sendo da marca Usaflex, mas que, supostamente, não possuem tal origem e seriam importados da China, e atrasos recorrentes na entrega de produtos adquiridos do site oficial.

O procedimento, registrado sob o número 06.2024.00000892-7, foi aberto no dia 13 de setembro de 2024 e está disponível para consulta pública, conforme edital divulgado no Diário Oficial do Ministério Público desta 3ª feira (17.set.24). Ainda segundo o MPE, a investigação visa proteger os direitos dos consumidores e garantir a transparência nas práticas de comércio eletrônico.