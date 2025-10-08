MS mantém estrutura pronta para atender casos de intoxicação por metanol

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou que mantém uma estrutura de resposta pronta para atendimento a possíveis casos de intoxicação por metanol. O antídoto, etanol farmacêutico, é adquirido e distribuído pelo Ministério da Saúde, conforme notificações e confirmações feitas pelos Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox).

De acordo com a coordenadora estadual de Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga, o Estado recebeu recentemente 60 ampolas do antídoto, destinadas inicialmente a um paciente com suspeita de intoxicação, caso que foi descartado após nova avaliação clínica. As doses, com validade até março de 2026, permanecem armazenadas como reserva técnica estratégica.

“O Governo do Estado atua de forma coordenada com o Ministério da Saúde e o Ciatox para garantir resposta rápida em qualquer situação de risco. Mesmo sem casos confirmados até o momento, estamos preparados para atender imediatamente, com estrutura técnica e fluxo de solicitação ativo 24 horas por dia”, destacou Patrícia.

O protocolo de atendimento segue um fluxo ágil: ao notificar um caso suspeito, o hospital aciona o Ciatox, que solicita o medicamento à Assistência Farmacêutica Estadual. Em seguida, o pedido é formalizado junto ao Ministério da Saúde, que realiza o envio emergencial, com entrega em até 12 horas, via transporte aéreo. Em média, 30 ampolas são utilizadas por paciente adulto.

“O mais importante é que o atendimento seja rápido. Quanto antes o paciente com suspeita de intoxicação por metanol for diagnosticado e tratado, maiores são as chances de recuperação e menores as consequências clínicas. Essa integração entre Estado e União é fundamental para salvar vidas”, completou Patrícia.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, afirmou que o Estado mantém vigilância ativa e permanente sobre possíveis casos. “A SES trabalha em um fluxo de atendimento que permite agilidade desde a notificação até a disponibilização do antídoto. Nossa rede de vigilância está em alerta, monitorando continuamente e orientando os serviços de saúde sobre os protocolos de identificação e encaminhamento de casos suspeitos”, disse.

Para a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, o preparo da SES reflete o compromisso do governo com a segurança da população. “A estrutura de resposta rápida que mantemos é resultado de planejamento e integração entre nossas áreas técnicas, a Vigilância em Saúde, o Ciatox, a Coordenação de Emergências em Saúde Pública, o LACEN, a Superintendência de Atenção à Saúde, a Assistência Farmacêutica e o Ministério da Saúde. Estamos preparados e atentos para garantir o cuidado e a segurança da população sul-mato-grossense em qualquer eventualidade”, afirmou.