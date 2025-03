'Mulheres Mil' forma nova turma e projeta mais 550 vagas em Campo Grande

O programa "Mulheres Mil" iniciou, na noite de 2ª feira (10.mar.25), mais uma turma com 100 mulheres em Campo Grande. A nova fase do projeto, que tem como foco ampliar as oportunidades no mercado de trabalho e no empreendedorismo feminino, prevê aulas até a primeira quinzena de maio, totalizando 160 horas de capacitação para a formação de "Assistente Administrativa". Os encontros acontecem no período noturno, na sede do Aciesp (Instituto de Capacitação e Instrução de Economia Solidária).

Ao todo, o programa já certificou 340 mulheres na Capital, com a chancela do Ministério da Educação e a execução garantida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho).

Durante a aula inaugural, o presidente do Aciesp, Thiago Mishima, ressaltou a expectativa de que as participantes conquistem espaço no mercado assim que concluírem o curso. "Nossa torcida é que ao final deste curso, além do diploma, todas vocês estejam empregadas", afirmou.

O diretor-presidente da Funsat, João Henrique de Lima Bezerra, destacou o sucesso do programa na Capital, que registrou um dos menores índices de evasão do país. “Os nossos professores são muito qualificados, e não é à toa que a nossa Capital atingiu um dos menores índices de evasão do Brasil. Por isso até, abrimos com o Ministério da Educação mais 550 vagas em 2025. Neste ano seguiremos com o compromisso de levar essa iniciativa de transformação às sete regiões da nossa cidade”, disse.

Moradora da região onde o curso é ofertado, Sandra Regina Duarte da Silva é uma das novas participantes. Ela enxerga na capacitação uma oportunidade para alavancar sua carreira. "O conhecimento muda a vida da gente e certamente me dará mais condição de ser escolhida. Por isso até devo seguir com outros cursos, para sempre me atualizar. Sendo as aulas perto de casa, faz muita diferença para concluir até o final", afirmou.

O programa soma 490 mulheres atendidas em Campo Grande, com a expectativa de seguir expandindo o alcance para diferentes regiões da cidade ao longo de 2025.