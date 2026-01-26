PrefCG fará pavimentação e drenagem em 40 bairros da Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou na manhã de sexta-feira (23.jan.26) o início do pacote de obras que levará asfalto e drenagem a 40 bairros da capital em 2026. Os investimentos somam R$ 544 milhões que serão aplicados nas sete regiões da cidade nos próximos anos.

“Essa é uma grande notícia para Campo Grande. São 40 obras de pavimentação e infraestrutura em uma cidade que ficou mais de uma década sem avançar nessa área. O asfalto muda a vida das pessoas, valoriza os imóveis e traz dignidade para quem vive nesses bairros”, afirmou a prefeita.

Na primeira fase, o recurso aplicado deve passar dos R$ 140 milhões. As licitações que seguem na etapa de preparo, tem a previsão de contemplar 28 bairros, são eles: Vila Nossa Senhora Aparecida,Bosque da Saúde, Jardim Noroeste, Vilas Boas, Jardim Auxiliadora, Nova Tiradentes, Jardim Vitória, Anhembi, Jardim Itamaracá, Moreninha IV, Moreninha III, Jardim Los Angeles, Parque Residencial Lisboa, Porto Galo, Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Amapá, Jardim das Nações, Guanandi II, Tarumã, Coophavila II, Batistão, Santa Emilia, São Conrado, Tijuca Verdes Mares, Parque dos Girassós, Oliveira e Residencial Flores.

Além da pavimentação, os projetos incluem drenagem urbana e interligação viária, a exemplo da conexão entre bairros da região do Grande Paraty, Jardim das Nações e Piratininga, melhorando o fluxo de veículos e reduzindo a sobrecarga em vias como a Rua da Divisão.

RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO CONTINUAM

Paralelamente às novas obras de asfalto, a Prefeitura mantém o serviço de tapa-buracos e inicia uma nova etapa de recapeamento de vias, com previsão de mais de 40 quilômetros de ruas recapeadas ainda este ano. O trabalho é voltado para vias com pavimento antigo, que já não suportam mais reparos pontuais.