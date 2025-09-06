Prefeitura abre chamada pública para agricultores familiares fornecerem alimentos ao PAA Municipal

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta 6ª.feira (05.set.25) chamada pública para agricultores familiares interessados em fornecer alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Municipal). A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

O programa tem como objetivo comprar produtos da agricultura familiar, sem necessidade de licitação, e destiná-los à doação para famílias em situação de vulnerabilidade social. O período de fornecimento vai de 6 de outubro de 2025 a 6 de abril de 2026.

Entre os alimentos previstos estão frutas, verduras, legumes, pães, mel e doces caseiros. Os produtos serão entregues ao Banco de Alimentos de Campo Grande e distribuídos a entidades sociais cadastradas.

Podem participar agricultores familiares individuais que tenham inscrição no PRONAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ou Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) válida. Também é necessário estar inscrito no CadÚnico e apresentar a documentação solicitada.

As inscrições serão realizadas entre 9 e 12 de setembro, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h, diretamente na Semades, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 1º andar, Shopping Marrakech, Centro.

Caso haja mais inscritos que recursos disponíveis, a seleção dará prioridade a agricultores que estejam no CadÚnico, pertençam a povos e comunidades tradicionais, sejam mulheres agricultoras, assentados da reforma agrária, produtores orgânicos ou jovens entre 18 e 29 anos.

Cada agricultor poderá vender até R$ 7.500,00 por ano, respeitando os limites de quantidade estabelecidos para determinados produtos. O valor busca garantir a participação de diferentes produtores e diversificar os alimentos adquiridos.

O secretário da Semades, Ademar Silva Junior, ressaltou o impacto do programa. “Estamos desenvolvendo um trabalho constante de orientação e apoio aos agricultores familiares, para que eles possam se regularizar e participar de programas como o PAA Municipal. Essa chamada pública é mais uma oportunidade de garantir renda no campo e, ao mesmo tempo, fortalecer a segurança alimentar em Campo Grande”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4042-0497 (ramal 2419), junto à Semades.