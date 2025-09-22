Prefeitura de Campo Grande convoca aprovados em processos seletivos da Saúde

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), editais de convocação para candidatos aprovados em processos seletivos temporários da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A íntegra.

Os convocados devem comparecer aos locais indicados nos editais, em datas e horários definidos, para receber orientações sobre a documentação necessária para posse ou início das atividades.

Ao todo, sete editais somam 31 vagas distribuídas em oito cargos diferentes, incluindo odontólogo radiologista, psicólogo, motorista de veículos pesados, assistente social, auxiliar de manutenção, cuidador em saúde mental, operador de teleatendimento e motorista.

Os editais trazem a lista nominal dos convocados e detalham prazos, locais e horários de apresentação, por isso é recomendado que os candidatos acompanhem o Diário Oficial para confirmar se foram selecionados.

Além das vagas temporárias, a Prefeitura publicou a convocação de uma candidata aprovada em processo seletivo de estágio em direito, voltado a estudantes do ensino superior, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Seges).

O Diário Oficial de Campo Grande está disponível para consulta no site diogrande.campogrande.ms.gov.br, permitindo que os candidatos confiram todas as informações referentes às convocações.