Prefeitura projeta 1.280 novas moradias e reforça política habitacional

A Prefeitura de Campo Grande realizou, na manhã desta terça-feira (9), uma reunião técnica para discutir o andamento dos empreendimentos cadastrados no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O encontro contou com a participação de representantes das empresas ZEV Construtora e Incorporadora Ltda, Engepar – Engenharia e Participações e Trento Soluções em Construções, responsáveis pelos projetos apresentados.

“Nosso trabalho é fazer com que a prefeitura deixe de ser uma trava para o crescimento da cidade e o atendimento às pessoas, com necessidade em ter uma moradia. Quanto mais rápido ouvimos o mercado, mais rápido avançamos com os projetos, principalmente os de interesse social da cidade. Tivemos o feirão da habitação agora em agosto e foram R$ 63 milhões movimentados e 250 apartamentos comercializados. Soluções como essa são importantes para podermos avançar e diminuir o déficit de habitação da nossa Capital”, disse a prefeita Adriane Lopes.

No total, foram analisadas 1.280 unidades habitacionais que devem ser implantadas em diferentes bairros da Capital. Entre os empreendimentos estão o Residencial Zélia Gattai, no Bairro Tarumã, com 160 apartamentos de 47,10 m² e área de lazer completa; o Residencial Leblon, no Jardim Leblon, que prevê 192 apartamentos também com sacada e infraestrutura de esporte e convivência; e o Residencial Antônio Ferreira Barbosa, no Bairro Centenário, que terá 192 unidades de 48,59 m² distribuídas em 12 blocos, com academia, playground, quiosques, redário e quadra de beach tennis.

Outro destaque foram os três Residenciais Multifamiliares Verticais que serão construídos no Bairro Los Angeles, totalizando 736 novos apartamentos distribuídos em 46 torres. Cada condomínio seguirá o modelo de habitação compacta e funcional, com unidades de aproximadamente 42 m², compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. Além de atender ao perfil das famílias que mais necessitam de moradia, o projeto busca valorizar a qualidade de vida dos futuros moradores, garantindo ambientes planejados para oferecer praticidade, conforto e integração comunitária.

“Atuamos praticamente em todo o Brasil e identificamos em Campo Grande uma cidade importante, em pleno desenvolvimento, ideal para a implementação de um programa Faixa 1. Esse diálogo com o poder público é fundamental e fiquei muito satisfeito com a recepção, porque alguns municípios são bastante fechados para novas possibilidades. Aqui, ao contrário, vemos muitas pessoas reunidas e empenhadas em fazer acontecer. Isso é muito positivo, porque muitas vezes precisamos batalhar para o projeto avançar, enfrentando a burocracia. Em Campo Grande, enxergamos a Prefeitura como parceira, o que certamente será um motor para ampliar a oferta de habitação no município”, afirmou o diretor da ZEV Construtora, Philipe F. B. Fajer.

O Fundo de Arrendamento Residencial (FAR 1) é a modalidade do Programa Minha Casa Minha Vida voltada para atender famílias de baixa renda, garantindo acesso à moradia digna com subsídio praticamente integral do Governo Federal. Nessa faixa, os beneficiários não precisam recorrer a financiamentos bancários tradicionais, o que torna possível contemplar aqueles que mais necessitam. A implantação de empreendimentos pelo FAR 1 em Campo Grande reforça a política pública de habitação social, ao mesmo tempo, em que movimenta a economia local com geração de emprego e renda durante as obras.

“Campo Grande tem se destacado no cenário nacional pela forma como conduz sua política habitacional, sempre com foco em atender quem mais precisa. A parceria com a iniciativa privada é essencial para avançarmos em projetos dessa magnitude, que representam dignidade e novas oportunidades para milhares de famílias. Agradeço à prefeita Adriane Lopes, que não mede esforços para manter a habitação como prioridade em nossa cidade. Esse compromisso é o que nos permite transformar sonhos em realidade”, finalizou o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques.