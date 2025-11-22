Prefeitura tapa mais de 6 mil buracos em 4 dias em Campo Grande

A pausa nas chuvas trouxe ritmo acelerado às ações de manutenção viária em Campo Grande (MS).

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), mais de 6 mil buracos foram reparados em apenas quatro dias.

O avanço ocorreu simultaneamente nas sete regiões urbanas da cidade.

O secretário Marcelo Miglioli afirma que as vias de maior fluxo são prioridade. Ele explicou que a estratégia busca garantir tráfego mais seguro e rápido.

As equipes trabalharam em trechos importantes como as avenidas Thyrson de Almeida, Manoel da Costa Lima e Júlio de Castilho.

Também houve frentes na Mascarenhas de Moraes, Tamandaré, Fábio Zahran, Duque de Caxias e Eduardo Elias Zahran.

Os serviços começam às 6h e seguem até depois das 17h.

Apenas no feriado da Consciência Negra, 1.559 pontos foram recuperados.

A média diária chegou a mais de 1,5 mil buracos tapados.

Neste sábado (22.nov.25), as equipes continuam nas avenidas Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima e Filinto Muller.

Outras ruas também recebem manutenção, entre elas a Ministro João Arinos, Joaquim Murtinho, Ceará, Cacildo Arantes e Jerônimo de Albuquerque.

As obras na rotatória da Rachid Neder com a Ernesto Geisel foram retomadas após a chuva atrasar o cronograma.

O local havia sofrido desplacamento do asfalto devido à força da água.

Mais de 100 toneladas de capa asfáltica estão sendo usadas na recuperação do trecho.

Áreas próximas à rotatória, também afetadas, estão incluídas no trabalho.

As ações seguem como parte do esforço para restaurar a malha viária após o período chuvoso.