Semu realiza campanha contra a importunação sexual durante o carnaval em Campo Grande

Com referência na Campanha Nacional contra a Importunação Sexual que as mulheres sofrem em vários âmbitos, inclusive no carnaval, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), coloca seu bloquinho pelas ruas de Campo Grande e realizou a campanha, "Vai na moral respeite as minas no carnaval Não É Não". A ação aconteceu principalmente nas duas noites do Desfile das Escolas de Samba, nesta segunda (12) e terça-feira (13), na Praça do Papa, Vila Sobrinho, como também nos Blocos na Espanada.

Foi com esse intuito que a Semu, resolveu realizar a campanha diretamente nos pontos mais frequentados pelos foliões. Há muitos relatos de mulheres que já passaram por alguma situação constrangedora durante carnaval, como mão boba, puxão de cabelo ou até mesmo beijo forçado. A Semu reforça que essas situações são caracterizadas como importunação sexual, um crime previsto no Código Penal no ART. 215-A.

O Propósito da Campanha Não é Não, foi de contribuir para um carnaval tranquilo, sem nenhum tipo de violência. Para isso, a Semu realizou a distribuição de abanicos e botons com frases contra o assédio e canais de denúncias, nos dias 10 e 11 nos blocos Cordão Valu, Capivara Blasé e nos dois dias de Desfile das Escolas de Samba da Capital, dias 12 e 13.

Para a Subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, acima de qualquer festa primeiro vem o respeito. "Desejamos que em 2024, fosse um Carnaval de proteção e respeito as mulheres, que merecem se divertir, não sendo assediadas e importunadas sexualmente.

A roupa ou a fantasia, não é um convite ao abuso, esta mulher precisa ser respeitada independentemente de qualquer situação, o beijo roubado, o abraço indesejado, a insistência em tocá-la, tudo isso caracteriza uma importunação sexual. Orientamos as mulheres que em situação de perigo ou de importunação, seja em bar, restaurante, blocos ou desfile, que ela não se cale, peça ajuda de quem está por perto e chame a autoridade policial. Também é importante registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira e funciona 24h todos os dias", destacou.

"Esse tipo de campanha faz com que as pessoas tenham mais consciência, em especial aos homens, de que nós mulheres não somos vulneráveis e nem objeto de desejo e prazer, merecemos respeito sim, independentemente do local. Campanhas como essa, mostram que não estamos sozinhas, parabéns para a Prefeitura pela iniciativa, é uma campanha muito importante", apontou Gestora em Saúde, Carol Rizo.

Para Luiz Ednaldo, que trabalha como motorista de aplicativo, a semana de Carnaval foi de muito trabalho, com muitas corridas de solicitação aos blocos e Praça do Papa, principalmente de mulheres, o que reforça a importância da campanha. "Durante esses dias de folia, tenho trabalhado muito, pois essa época é muito boa para meu segmento. Faço corridas para várias mulheres. E às noites, tiro um tempo para ir me divertir no blocos, foi quando vi a divulgação de vocês e logo depois, na Praça do Papa. Para mim, a campanha serviu como dois alertas, com profissional e como folião, estou com vocês no pedido de respeito às mulheres, iniciativas como essa são muito importante para todos da sociedade" enfatizou.

Em caso de importunação sexual, denuncie!

153 Patrulha Maria da Penha;

180 Central de Atendimento à Mulher (Nacional);

190 Emergência Polícia Militar.

Em caso de denúncia, procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira e funciona 24h todos os dias.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS