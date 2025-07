TCE-MS abre concurso com vagas para conselheiro e salários de até R$ 41,8 mil

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou nesta 3ª feira (15.jul.25), em edição extra do Diário Oficial, os editais de concursos públicos para os cargos de conselheiro substituto, auditor de controle externo e analista de controle externo.

As remunerações variam entre R$ 10.352,75 e R$ 41.845,49, com carga horária de 30 horas semanais. Para o cargo de conselheiro substituto, o subsídio mensal é de R$ 41.845,49. Já para auditor de controle externo, o salário é de R$ 14.232,67. O cargo de analista de controle externo, na área de Direito, oferece remuneração de R$ 10.352,75. Os valores seguem o que está previsto na Lei nº 3.877/2010.

A seleção será realizada pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e envolverá provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. Os candidatos devem ter formação superior na área específica exigida para cada cargo.

Os editais completos podem ser acessados no site do TCE-MS, por meio do link: https://portal-services.tce.ms.gov.br/portal-services/diario-oficiais/download?id=23392