REDE SOCIAL 1ª Turma do STF mantém banimento do 'X' no Brasil Suspensão vale até que a plataforma indique um representante legal no país e pague uma dívida de R$ 18 milhões às autoridades brasileiras

Por TERO QUEIROZ 02/09/24 às 10H34 atualizado em 02/09/24 às 10H52