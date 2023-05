Abatida, Carla Zambelli admite que será a próxima cassada (vídeo)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), apareceu com expressão abatida em um vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta 2ª.feira (29.mai.23). Na publicação, a parlamentar, que é uma contumaz divulgadora de fake news, admite que deve ser cassada em breve pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Investigada no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF) e alvo de ações no TSE, a bolsonarista compartilhou seu temor de perder o mandato após se deparar com uma matéria do jornal Estadão que trata sobre sua possível cassação e também da iminente declaração de inelegibilidade de Jair Bolsonaro por parte da Justiça Eleitoral.

No início do vídeo, Zambelli agradeceu o apoio que vem recebendo de seus eleitores e ainda expôs que está fazendo um tratamento médico de neuroestimulação, que consiste em aplicar estímulos sobre a medular espinhal para interromper os sinais de dor transmitidos para o cérebro.

"Tenho feito tratamento. Estou fazendo um tratamento de neuroestimulação, essa neuroestimulação pega duas regiões do cérebro que é onde aconteceu o bornout e onde tem as dores que eu sinto", detalha.

Na sequência, a bolsonarista passa a lamentar sua possível cassação pelo TSE e admitir que trata-se de uma possibilidade real.

"Eu queria dizer para vocês que, lógico, a gente se preocupa, sim. Eu vou ser a próxima cassada. É dado como certo, né? Eu confio muito em Deus. O que tiver que ser, Deus permitirá ou não permitirá. E se ele permitir minha cassação é por algum motivo".

Veja o vídeo: