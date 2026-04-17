Senador bolsonarista deflagra ataque ao STF na CPI do Crime Organizado

O senador bolsonarista Alessandro Vieira (MDB-SE) deflagrou, no último dia 15 de abril, o que era o grande resultado político buscado pela extrema direita com a chamada CPI do Crime Organizado.

Durante apresentação do relatório final com 220 página no Congresso, o ex-policial civil sergipano moveu a peça que deveria movimentar se de fato estivesse naquele local a serviço da extrema direita: atacou o Supremo Tribunal Federal (STF).

No relatório, Vieira ja havia pedido os indiciamentos dos ministros do STF Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Todos os magistrados, considerados pela extrema direita supostos aliados do presidente Lula (PT).

O ex-policial de Sergipe alegou que os ministros teria suposta ligação com o crime organizado no que tange as práticas econômico criminosas de Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Entretanto, foi em entrevista posterior que Viera efetivou o ataque ao STF: afirmou que teria sido intimidado por ministros da Suprema Corte brasileira.

“Votamos ontem sob ameaça direta de dois ministros”, afirmou o senador. “Persisti e fiz meu trabalho porque eu posso fazer, tenho ficha limpa, não devo nada para esses caras".

As manifestações de Viera ocorreram em portais de notícias de extrema direita. A escolha, se deve ao fato de um controle de narrativa. Nas publicações, Vieira foi vendido como um "homem da lei", perseguido por "poderosos", após denúncias.

Até o momento, porém, o ex-investigador não apresentou provas de que foi de fato intimidado por algum ministro da Corte.

O que a reportagem do MS Notícias explica, é que após os indiciamentos, o Ministro Gilmar Mendes pediu uma investigação acerca do trabalho de Vieira, que ao invés de mirar milícias e facções, desviou o foco da CPI para o congresso.