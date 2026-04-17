Senador bolsonarista deflagra ataque ao STF na CPI do Crime Organizado

O senador bolsonarista Alessandro Vieira (MDB-SE) deflagrou, no último dia 15 de abril, o que era o grande resultado político buscado pela extrema direita com a chamada CPI do Crime Organizado.
Durante apresentação do relatório final com 220 página no Congresso, o ex-policial civil sergipano moveu a peça que deveria movimentar se de fato estivesse naquele local a serviço da extrema direita: atacou o Supremo Tribunal Federal (STF).
No relatório, Vieira ja havia pedido os indiciamentos dos ministros do STF Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Todos os magistrados, considerados pela extrema direita supostos aliados do presidente Lula (PT).
O ex-policial de Sergipe alegou que os ministros teria suposta ligação com o crime organizado no que tange as práticas econômico criminosas de Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Entretanto, foi em entrevista posterior que Viera efetivou o ataque ao STF: afirmou que teria sido intimidado por ministros da Suprema Corte brasileira.
“Votamos ontem sob ameaça direta de dois ministros”, afirmou o senador. “Persisti e fiz meu trabalho porque eu posso fazer, tenho ficha limpa, não devo nada para esses caras".
As manifestações de Viera ocorreram em portais de notícias de extrema direita. A escolha, se deve ao fato de um controle de narrativa. Nas publicações, Vieira foi vendido como um "homem da lei", perseguido por "poderosos", após denúncias.
Até o momento, porém, o ex-investigador não apresentou provas de que foi de fato intimidado por algum ministro da Corte.
O que a reportagem do MS Notícias explica, é que após os indiciamentos, o Ministro Gilmar Mendes pediu uma investigação acerca do trabalho de Vieira, que ao invés de mirar milícias e facções, desviou o foco da CPI para o congresso.
A peça movida por Viera mira desacreditar o Judiciário que levou à prisão o golpista Jair Bolsonaro (PL) e deve ser usada na campanha do filho do preso, Flávio Bolsonaro (aquele das rachadinhas no gabinete do RJ).
Viera é uma espécie de cartada mais alta contra o sistema democrático. É a estratégia de dissolução da democracia por meio da mídia. A estratégia é simples: na democracia dos Três Poderes, derrubar um deles deixaria a estrutura da casa bamba e fácil de desabar. Viera, além de carta alta, é uma tentativa da extrema direita de se vingar do Judiciário por atrasar seu projeto político.