Em São Paulo, presidente Lula retira lesão na cabeça e trata tendinite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou pela retirada de uma lesão no couro cabeludo e por uma infiltração para tratamento de tendinite na mão direita, na manhã desta 6ª feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

Lula chegou ao hospital por volta das 7h para uma cirurgia agendada, sem caráter emergencial, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva.

Segundo o médico Ricardo Kalil, que acompanha Lula, o procedimento foi realizado pela médica Cristina Abdala, sem intercorrências.

“Foi uma lesão de pele. É muito comum, é a mais comum que tem no mundo”, disse Kalil, ao se referir à lesão basocelular retirada do couro cabeludo do presidente da República.

A médica Cristina Abdala explicou que esse tipo de lesão está associado à exposição solar. “É uma lesão de pele que vem da exposição solar. É muito comum e, quando cresce, a gente tem que retirar”, afirmou. O tecido foi encaminhado para biópsia.

Lula também fez uma infiltração na mão direita para tratar uma tendinite e deve permanecer em repouso nos próximos dias.

“Vamos evitar grandes eventos nos próximos dias. Lula não vai tomar medicamento. Ficou uma ferida cirúrgica e é preciso aguardar a cicatrização, o que deve levar cerca de um mês. O cuidado agora é curativo, usar chapéu e seguir a rotina normalmente”, afirmou o médico Ricardo Kalil, que destacou que o procedimento não deve interferir na campanha presidencial.

"O máximo que vai acontecer é ele aparecer de chapéu, como aconteceu outras vezes", concluiu o médico.

Confira o boletim médico: