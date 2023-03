Adriane Lopes Ã© empossada vice-presidente em comissÃ£o na Frente NacionalÂ deÂ Prefeitos

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota) tomou posse na tarde desta 3ª.feira (14.mar.23), como membro na Comissão de Assistência Social da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para o mandato de março 2023 até março 2025. A solenidade foi realizada durante a 84ª Reunião Geral da FNP, em Brasília (DF). Além disso, a chefe do Executivo Municipal participou de mesas de debate no evento.



“Com muita alegria aceitei o convite do Presidente da FNP. Campo Grande certamente poderá contribuir com os outros Prefeitos, em virtude dos projetos sociais que desenvolvemos. Na pandemia, por exemplo, agimos rapidamente e abrigamos os refugiados e pessoas em situação de rua, em diversos espaços. Não paramos por aí, não só acolhemos, mas demos oportunidade, em parceria com outras secretarias do município, oferecemos emprego e cursos de capacitação para que essas pessoas possam mudar de vida. Daí o nosso lema, a Capital das Oportunidades”, pontuou a Prefeita.

Adriane Lopes durante a 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeito. Foto: Antonio Augusto/FNP

No evento da 2ª foram apresentadas as parcerias institucionais e os projetos prioritários da FNP; o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho apresentou as políticas públicas do novo Minha Casa, Minha Vida; na sequência Sustentabilidade Urbana e Mudanças Climáticas; Censo 2022, com a presença da presidente em exercício do IBGE; e a presença do presidente da República Lula (PT).



“Campo Grande é referência na área de habitação. Temos diversos projetos que, além de promover a justiça social e dignidade para as pessoas que são beneficiadas ou alcançadas com nossas ações, também atestamos e damos a garantia, através das Certidões de Regularização Fundiária, da posse daquela área. Para essas famílias isso é muito importante, é uma satisfação muito grande. Além disso, para incentivar o pagamento das parcelas, temos um projeto que funciona através de sorteio, feito semestralmente para aqueles que estão adimplentes, possam ter seu contrato de financiamento quitado”, acrescentou a Prefeita.



Na manhã do domingo (12.mar), a Prefeita foi convidada a compor a Mesa de Mobilidade Urbana.

Prefeita Adriane Lopes durante a 84ª Reunião Geral da FNP. Foto: Reprodução

“Conversamos com outros Prefeitos sobre mobilidade urbana e o transporte público em todo país, em especial Campo Grande. Também abordamos a importância da repactuação federativa para o financiamento e melhoria do serviço oferecido aos passageiros do transporte coletivo”, explicou.



O evento, que teve início na 2ª (13.mar) e terminou nesta 3ª.feira (14.mar), contou com a presença de mais de oito ministros. Durante os dois dias, Prefeitos de diversas regiões do país discutiram sobre pautas dos municípios, como por exemplo reforma tributária, programas sociais, mudanças climáticas, além da troca de experiência das gestões.



Ao final, o presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, que também é prefeito de Aracajú (SE), entregou uma carta assinada por membros da Frente, com as principais demandas e reivindicações debatidas no evento.

A Prefeita também se encontrou com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

A prefeita de Campo Grane e o vice-presidente da república. Foto: Redes

Ainda em Brasília, Adriane Lopes se reuniu com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e apresentou os projetos prioritários de Campo Grande.