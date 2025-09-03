Advogado de Paulo Sérgio Nogueira cita "punhal e sogra" no STF

O advogado Andrew Fernandes Farias, que defende o ex-ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, durante sustentação oral nesta quarta-feira (3.set.25) à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), alegou que Paulo Sérgio não participou da trama golpista e que, pelo contrário, teria tentado demovê-la.

Em certo momento da sustentação, Andrew citou sua "sogra" e um "punhal" que teria sido cravado em Paulo Sérgio, que, segundo a defesa, era chamado pelos extremistas de "melancia" e "frouxo". "Na vida, a gente tem que ser como tapetes, para que os outros pisem macio", acrescentou o advogado, já no final de sua fala.

Conforme Andrew, “não há provas de participação do militar em reuniões ou atos contra o Estado Democrático de Direito”, ressaltando que delações não o citam diretamente. Para a defesa, a denúncia é “genérica” e sem base concreta. "Ele atuou para demover o presidente de adotar qualquer medida de exceção", afirmou.

O ex-ministro da Defesa é acusado de integrar a suposta trama golpista, mas nega envolvimento e pede absolvição.