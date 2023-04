Agenda de gestão vai renovar confiança popular nos destinos de MS

Com a bem-sucedida estratégia de gestão implementada para resistir às tormentas iniciais e fixar pilares firmes na estrutura de governabilidade, o governador Eduardo Riedel (PSDB) está fechando o primeiro quadrimestre de 2023 na esteira de saldos muito animadores. Os resultados renovaram a confiança do gestor e acrescentaram elementos na composição da agenda de governança "Ano 1 de Um Novo Ciclo", com lançamento nesta 2ª.feira (24.abr.23), no auditório da Universidade Estadual (UEMS).



Trata-se de um minucioso planejamento de gestão estratégica, com base científica e um amplo descritivo técnico para encaixar as decisões e as intervenções nas diretrizes setoriais e conjunturais do programa de governo. O documento contém, entre outros itens, os compromissos de campanha e as metas pertinentes, bem como a associação conceitual e temática que alinha os investimentos às quatro diretrizes centrais de uma governança inclusiva, digital, verde e próspera.

Governador posa para foto com alunas em escola pública de MS. Foto: Saul Schramm

O planejamento leva em consideração os processos de enfrentamento e superação de crises, os avanços concretizados e as demandas tratadas pela gestão anterior, da qual Riedel foi o responsável pela elaboração e execução da estratégia. Agora, por compromisso pessoal e diante da necessidade de aprimorar o formato e o conteúdo das políticas públicas, o governador dá um passo à frente no sentido de atender e ajustar o Estado aos apelos cada vez mais exigentes da sociedade.



MAIS AVANÇOS

Eduardo Riedel em reunião com prefeitos sul-mato-grossenses durante a campanha eleitoral de 2022. Foto: Tero Queiroz

A agenda de governança sul-mato-grossense propõe, com seus quatro pilares de afirmação conceitual e administrativa, criar condições concretas para o Estado avançar em questões gerais e específicas, com ênfase, entre outras pautas, na gestão municipalista, na transparência, na inclusão social, nos investimentos em infraestrutura, no combate à corrupção, na gestão compartilhada com a sociedade e no desenvolvimento sustentável.



Estes campos de intervenção governamental têm do governador o máximo de atenção e de prioridade. Dois grandes exemplos desse olhar são o combate à corrupção e a segurança pública. Riedel quer acionar eficientes mecanismos de acompanhamento e controle de desempenho, que servem também para a prevenção de irregularidades, como as fraudes e desvios de verbas e de finalidades.

Destaca-se também o comprometimento das diretrizes elencadas por Riedel com o pensamento moderno da gestão municipalista. O programa de investimentos nos 79 municípios, que foi executado com êxito nos oito anos de Reinaldo Azambuja (2015-2022), não sofreu interrupção e seguirá sendo uma das marcas das políticas públicas de gestão participativa e otimização de parcerias.