Alems aprova projeto de Lidio Lopes que denomina MS386 em homenagem ao desbravador Bento José Muniz

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta quinta-feira (13) o Projeto de Lei nº236/2025, de autoria do deputado estadual Lidio Lopes, que dá o nome de Bento José Muniz (Bentinho) ao trecho da Rodovia MS386, entre o entroncamento com a MS180, na Aldeia Porto Lindo, e a BR163, passando por Japorã, Mundo Novo, o Distrito de Jacareí e o Assentamento Indiana.

Durante a votação, Lidio destacou que a proposta é uma justa homenagem a um dos grandes desbravadores da região. “Para mim é uma honra apresentar o nome do seu Bentinho como o nome dessa rodovia. Ele foi um homem guerreiro, que lutou e ajudou a construir o município de Japorã. É um reconhecimento merecido desta Casa de Leis”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que a nova denominação preserva a memória de um líder comunitário que contribuiu para o desenvolvimento local e simboliza o vínculo dos moradores com a história da região. “Seu Bentinho representa todos que acreditaram e trabalharam pelo crescimento dessa terra. Dar seu nome à MS386 é uma forma de manter viva essa trajetória de coragem”, completou.

Com a aprovação, o trecho passa a se chamar Rodovia Bento José Muniz (Bentinho). O projeto segue agora para sanção do Governo do Estado, que oficializará a nova denominação no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

