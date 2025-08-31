Ao filiar Fábio Trad, milhares de petistas gritam 'nosso governador!'

Mais de 700 militantes lotaram o auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), na manhã deste sábado (30.ago.25), em Campo Grande (MS), durante o Encontro Estadual do PT-MS. O ato marcou a posse da nova direção estadual, com o deputado federal Vander Loubet reassumindo a presidência regional do partido, e com a filiação do advogado e ex-deputado federal Fábio Trad.

“Eu sou um recém-filiado. Venho primeiro para aprender, segundo para conviver e terceiro para decidir em conjunto. Não venho falando na primeira pessoa do singular”, afirmou Trad, em coletiva antes da cerimônia.

Fábio Trad segura a ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores em MS. Foto: Tero Queiroz

Ele destacou o que mais o atraiu no partido. “Um militante modesto, sem cargo algum, tem a mesma voz que a liderança maior na hora da decisão. Isso me encanta, porque é uma forma de democracia direta dentro de uma agremiação partidária", apontou, sobre a forma de organização do PT.

Sobre uma possível candidatura em 2026, Trad colocou o futuro nas mãos da legenda. “Se o partido quiser que eu seja candidato para respaldar seus programas, estarei à disposição. O que for melhor para o projeto de reeleição do presidente Lula, eu me coloco como instrumento efetivo desse objetivo.”

Fábio foi recebido como uma celebridade pelos militantes da legenda, que já se afeiçoavam aos seus posicionamentos. Foto: Tero Queiroz

O ex-parlamentar também lembrou de sua saída do PSD. “Observei que alguns membros estavam se encantando com o flerte antidemocrático, golpista e fascista da extrema-direita. O processo de separação se consolidou naturalmente, e agora posso dizer com orgulho que reencontrei a minha verdadeira identidade política no PT", declarou.

Fábio Trad, se confirmada a pré-candidatura, será o responsável por representar o PT na disputa pela cadeira de governador em MS. Foto: Tero Queiroz

Durante a cerimônia de posse, ao ser anunciado ao enorme público que lotou o auditório, Fábio Trad ouviu em coro os petistas clamando: 'Nosso governador!'. Em uma clara sugestão de que desejam que o advogado dispute o Executivo Estadual em 2026.

"O PT VAI TER CANDIDATO À GOVERNADOR!"

Vander garante que o PT terá candidato ao governo de MS. Foto: Tero Queiroz

Vander Loubet, empossado presidente do PT-MS, ressaltou o clima de mobilização. “O que estamos vendo hoje é a retomada do PT no estado. É duplamente especial: reassumo a direção e, ao mesmo tempo, recebemos a filiação de Fábio Trad, uma figura importante na defesa da democracia", anotou.

O deputado também destacou a nova postura do partido em relação ao governo estadual. “Entregamos os cargos. O governador optou por se aliar à extrema-direita, e isso não cabe a nós. O PT fará oposição programática, reconhecendo o que for positivo e questionando o que for negativo."

O deputado federal Vander Loubet, celebra chegada de Fábio que turbina o partido. Foto: Tero Queiroz

Sobre 2026, foi categórico: “O PT vai ter candidato a governador. Será um dos nossos melhores quadros, definido em conjunto, porque temos experiência e autoridade política para dialogar com a sociedade sul-mato-grossense", revelou.

ROMPIMENTO COM RIEDEL

O deputado federal Vander Loubet, durante coletiva à imprensa, antes de ser empossado presidente do PT-MS. Foto: Tero Queiroz

Até o início deste mês de agosto, o PT-MS estava na base do governador Eduardo Riedel, com cerca de 25 nomes ocupando cargos-chave na gestão tucana, apesar da antipatia dos militantes à ideia.

A união entre os tucanos e a esquerda em MS começou em 2024, quando Riedel se aliou aos petistas para derrotar o candidato Capitão Contar — à época, apoiado pelo ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro (atualmente em prisão domiciliar por obstrução judicial, no caso em que é investigado por tentativa de golpe de Estado).

Bolsonaro tornou-se alvo de medida de prisão domiciliar no início de agosto, enquanto Riedel cumpria uma agenda no continente asiático. Ao ser informado da prisão do ex-presidente, o governador publicou um manifesto contra o Supremo Tribunal Federal (STF), direcionando críticas especialmente às ações do ministro Alexandre de Moraes no processo contra Bolsonaro. Em sua rede social, escreveu: “Prisão domiciliar, com restrição de direitos fundamentais e sem julgamento concluído, são excessos judiciais que geram temerária escalada da tensão política e jurídica no país.”

Vander aponta que o partido, junto às lideranças, fará oposição responsável a Riedel. Foto: Tero Queiroz

Após a publicação, a relação com o PT ruiu. Críticas ferrenhas foram disparadas pelo ex-governador Zeca do PT contra Riedel e, na mesma semana, suas declarações refletiram na decisão conjunta do PT de deixar a base do governo estadual. A decisão foi motivada pela manifestação pró-Bolsonaro do governador e, na avaliação dos petistas, por representar uma tentativa de atingir a democracia — regime que Bolsonaro, segundo eles, tentou corroer ao longo dos seus quatro anos de governo, culminando na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

LIDERANÇAS PETISTAS PRESENTES

Lideranças do PT-MS receberam Fábio Trad com grande cerimônia na FETEMS. Foto: Tero Queiroz

Além de Vander e Fábio, estiveram presentes na cerimônia diversos políticos em cargos eletivos pelo PT, incluindo o ex-governador e liderança-chave da sigla, Zeca do PT, atualmente deputado estadual; a deputada federal Camila Jara; os também deputados estaduais Pedro Kemp (presidente municipal do PT) e Gleice Jane; os vereadores Landmark Rios e Luiza Ribeiro. O vereador Jean Ferreira não esteve na cerimônia, mas enviou um assessor parlamentar como seu representante.

Além de legisladores, estiveram presentes diversos militantes históricos do PT-MS, lideranças de movimentos sindicais, da educação, da cultura, da cidadania e dos direitos humanos, entre outros.