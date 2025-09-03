Ao vivo: segundo dia de julgamento dos golpistas no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta 4ª feira (3.set.25), a partir das 9h, a segunda sessão do julgamento histórico da Ação Penal 2668 – Núcleo Crucial, que apura a tentativa de golpe de Estado articulada por aliados do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições de 2022.

O julgamento envolve os principais nomes da cúpula militar e política que teriam integrado o núcleo operacional da trama golpista. Entre os réus estão ex-ministros, militares de alta patente e ex-diretores de órgãos estratégicos do governo Bolsonaro.

ONDE ASSISTIR

A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do STF no YouTube e pela TV Justiça. O público poderá acompanhar em tempo real as sustentações das defesas, votos dos ministros e possíveis encaminhamentos. Assista:

O QUE ESTÁ SENDO JULGADO?

O STF analisa as responsabilidades de figuras-chave que, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), participaram de um plano organizado e hierarquizado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente em 2022.

Entre as ações analisadas estão a elaboração da “minuta do golpe”, tentativas de cooptação das Forças Armadas, espionagem ilegal e articulações para desacreditar o sistema eleitoral.

QUEM É OUVIDO HOJE?

A expectativa é de que a sessão continue com as sustentações da defesa de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, além de possíveis manifestações de outros advogados.

Se o cronograma avançar, os ministros da Primeira Turma — Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino — podem iniciar a votação.

HISTÓRICO

Este é o primeiro julgamento da cúpula civil e militar acusada de tramar contra a democracia após a eleição presidencial de 2022. A decisão do STF pode estabelecer um marco inédito de responsabilização judicial por tentativa de golpe de Estado no Brasil contemporâneo.

COMO FUNCIONA A VOTAÇÃO?

Maioria simples decide: com 3 votos, o réu pode ser condenado ou absolvido.

Após a decisão, o STF define a dosimetria da pena (tipo de regime e tempo de prisão).

A sentença só é definitiva após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recursos.

CRONOGRAMA

Julgamentos continuam nos dias 3, 9, 10 e 12 de setembro. Sessões duplas ocorrem nos dias 9 e 12.