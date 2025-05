Aprovado, PL que incentiva educação para doação de sangue vai à sanção

Aprovado com 21 votos favoráveis, em segunda discussão, na sessão plenária desta quinta-feira (22), o projeto de lei que acrescenta uma emenda à Lei nº 2.656, de 2003. De autoria do deputado estadual Paulo Duarte (PSB), projeto de lei visa instituir atividades educativas nas escolas da rede pública de ensino estadual de Mato Grosso do Sul destinadas a conscientizar, sensibilizar e estimular desde cedo os cidadãos que num futuro próximo podem se tornar doadores de sangue, disseminando a importância da doação voluntária.

De acordo com o deputado Paulo Duarte o acréscimo desse dispositivo à lei já existente irá possibilitar ações educativas que formarão futuros doadores comprometidos com a solidariedade e com a saúde da comunidade, despertando a consciência cidadã dos alunos, incentivando-os a doar sangue e a compartilhar essa mensagem com seus pais, familiares e amigos. “Cada vez mais, nos deparamos com hemocentros realizando campanhas para atrair novos doadores. Nos períodos sazonais, como inverno e feriados prolongados, as doações costumam diminuir, deixando os estoques em situação crítica, prejudicando a realização de cirurgias e aumentando o risco de perder vidas”, argumenta o parlamentar.

Em Mato Grosso do Sul, o Hemosul possui 331,4 mil doadores de sangue ativos cadastrados, sendo que 132 mil deles são doadores efetivos. A hemorrede estadual conta com 12 centros de coleta: em Campo Grande (Hemosul Coordenador, Hemosul Hospital Regional e Hemosul Santa Casa), Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba, Coxim, Corumbá, Nova Andradina, Naviraí e Aquidauana.