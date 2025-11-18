Assembleia formaliza indicação de Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas

Por indicação praticamente unânime dos deputados estaduais, Sérgio de Paula deverá assumir a função de Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A indicação, que será submetida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alems, foi formalizada nesta 5ª feira, 13 novembro, pelo presidente do Legislativo, deputado Gerson Claro (PP). Sérgio de Paula, que tem expertise em administração financeira e contabilidade pública, tem um extenso currículo e larga experiência, com destacada atuação política e governamental.

Com a formalização da indicação, o trâmite de nomeação de Sérgio de Paulo no cargo de Conselheiro agora passa pela aprovação da CCJ e do Plenário da Assembleia e publicação de decreto de designação pelo governador Eduardo Riedel. Após a publicação, no Diário Oficial do Estado, o TCE-MS definirá a data de posse.

Sérgio de Paula, respeitado nos meios políticos é considerado um notável articulador político. Sobre a indicação, avalizada por 23 dos 24 deputados estaduais, ele expressou sua gratidão às lideranças políticas e aos parlamentares que apoiaram sua indicação à Corte de Contas.

“Agradeço ao governador Eduardo Riedel e ao ex-governador Reinaldo Azambuja por acreditarem no meu trabalho e me apoiarem nesse novo desafio de minha carreira pública, o que me dá muito orgulho e me motiva a seguir trabalhando por Mato Grosso do Sul, focado no objetivo de trabalhar cada vez mais para fazer a diferença na vida das pessoas, Sou muio agradecido de ter sido recebido nesse Estado com muito carinho e me sinto na obrigação de fazer juz ao reconhecimento do meu trabalho que desenvolvi até aqui. Vou exercer com respeito, dignidade e determinação a nobre função de fiscal e examinador das contas públicas de Mato Grosso do Sul”.

CARREIRA MARCADA PELA COMPETÊNCIA

Sérgio de Paula é citado nos meios políticos como um articulador de muita competência. A competência também é uma marca dele em todas as atividades que exerceu, desde sua graduação em Ciências Contábeis na cidade de Andradina (SP), de onde saiu para ser secretário de Fazenda da Prefeitura de Dourados.

O futuro Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul é natural de Andradina, em São Paulo, e nasceu em 31 de dezembro de 1959. Com ampla trajetória no serviço público, ele atualmente atua como assessor da Diretoria da Presidência da Sanesul, cargo que ocupa desde março de 2025.

Anteriormente, integrou o Governo de Mato Grosso do Sul em diferentes funções. Entre 2023 e 2024, foi Secretário-Executivo no Escritório de Relação Institucional e Política, em Brasília. De 2015 a 2023, atuou como secretário da Casa Civil do Estado e, entre 2019 e 2021, ocupou o cargo de Secretário Especial no Escritório de Gestão Política. No âmbito partidário, presidiu o Diretório Regional do PSDB em Mato Grosso do Sul entre 2019 e 2022.

Sua experiência legislativa inclui passagem pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde foi assessor de gabinete parlamentar de 2007 a 2015. Também foi diretor-geral da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) entre 1997 e 2004 e secretário municipal de Fazenda da Prefeitura de Dourados em 1996. Antes de ingressar no serviço público, trabalhou no Banco Real, em Andradina e Dourados, de 1980 a 1996, iniciando como escriturário e encerrando como gerente de produção sênior. Sua trajetória profissional começou na Rondon Materiais de Construção, em Andradina, onde atuou como escriturário de 1979 a 1980.

Na área acadêmica, possui bacharelado em Ciências Contábeis pela Fifasul, concluído em 1991, e três pós-graduações lato sensu, todas concluídas em 2019: MBA em Gestão Pública e especializações em Contabilidade Governamental e Auditoria em Organizações do Setor Público, todas pela UniBF ou Faculdade Cidade Verde. Complementa sua formação com diversos cursos de capacitação no Banco Real e em instituições técnicas, incluindo cursos em supervisão de segurança do trabalho, defesa fitossanitária, leguminosas, gramíneas, e técnico em agropecuária.

Desde o ensino fundamental em Andradina até cursos de especialização e longa carreira em gestão pública e financeira, sua trajetória profissional e acadêmica reflete ampla experiência em administração, finanças e políticas públicas, consolidando-o como nomeado para integrar o TCE-MS.