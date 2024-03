Barbosinha deixa PP e se filia ao PSD: "Um marco para minha trajetória política"

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, mais conhecido como “Barbosinha”, deixou o PP de Tereza Cristina e se filiou ao Partido Social Democrático (PSD), de Gilberto Kassab, na 5ª.feira (28.mar.24). "Um marco para minha trajetória política", desclarou Barbosinha.

A filiação ocorreu em São Paulo, com a presença Kassab, que é o presidente nacional da legenda, do presidente municipal do PSD em Campo Grande, Pedrossian Neto e do governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB). "Este momento simboliza um avanço significativo e um passo importante rumo à autonomia política", acrescentou o agora pessedista, celebrando a presença de Riedel e do secretário Jaime Verruck, que assinaram como testemunhas.

Em seu site oficial, Barbosinha definiu que "incompatibilidade com o projeto local do PP", levou a decisão de deixar a legenda. Barbosinha quer concorrer a prefeitura de Dourados em 2024, mas o PP já sinalizou que irá apoiar a busca pela reelição de Alan Guedes. "Tomei a decisão pensando no futuro da minha principal base eleitoral, onde o atual prefeito é candidato à reeleição... isso não combina com o que busco, o desenvolvimento para a cidade de Dourados. Chego ao PSD como um soldado do partido, empenhado em buscar novos horizontes, pensando na política estadual, mas, sobretudo, em um projeto político para Dourados”, definiu Barbosinha.

Para o presidente nacional do PSD, o ingresso de Barbosinha “valoriza o nosso partido, pela sua experiência e visão de futuro junto ao nosso líder no Estado, o governador Riedel”. O senador Nelsinho Trad, presidente da legenda em Mato Grosso do Sul, disse que a entrada de Barbosinha “soma com o projeto do partido de promover o desenvolvimento no Estado”, posição reforçada pelo deputado Pedro Pedrossian Neto.

O vice-governador disse que, embora tenha excelente relação com a senadora Tereza Cristina, a presidente do Diretório Estadual do PP em Mato Grosso do Sul, a quem qualificou como “grande companheira de caminhada, desde o primeiro mandato como deputado estadual”, a decisão tomada também leva em conta a articulação para fortalecer a estratégia de trabalho com o Governo do Estado.

“Tenho grande apreço pela amiga Tereza e agora, com o senador Nelsinho Trad, do meu partido PSD, aumentamos a representação federal e estreitamos as políticas com o governador Eduardo Riedel, na perspectiva de ampliar esse alinhamento com a possibilidade de novas filiações, para engrandecer ainda mais o trabalho que é realizado pelo nosso deputado estadual Pedro Pedrossian Neto”, disse.

SINTONIZADO

De acordo com o vice-governador, existe uma convergência de pensamento dele com as diretrizes nacionais do PSD. “Eu me sinto confortável com o entendimento do meu partido quanto à criação de um ambiente regulatório que estimule a iniciativa empreendedora e a inovação pela busca do desenvolvimento em seu sentido amplo – social, econômico e ambientalmente sustentável, com o uso racional de fontes renováveis de energia e de tecnologias verdes; do investimento em ciência, tecnologia e infraestrutura”, comentou.

Barbosinha disse que a partir de agora vai se somar aos esforços do senador Nelsinho, do deputado Pedrossian Neto, dos prefeitos e vereadores da legenda no Estado, “buscando nos municípios estabelecer dialogo com políticos e com todos os que pensam num programa de desenvolvimento, para que venham se filiar e adensar a nossa base para 2026 quando esperamos ter uma chapa robusta de candidatos a deputado estadual e federal e para o Senado da República”.

Ele concluiu dizendo que essa mudança de partido não altera a atuação como vice-governador. “Entro num partido de centro, que toma decisões ponderadas, e vou continuar auxiliando o governador Eduardo Riedel na tarefa de tocar o Estado. Do ponto de vista administrativo continuamos na missão, sob o ponto de vista político me empolgo com a oportunidade em poder fazer com o que o PSD possa ser maior ainda do que já é, num alinhamento muito claro com o Riedel e perspectivas políticas indicadoras de um grande futuro”.