Câmara aprova moção de Jean em apoio à comunidade palestina

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, por ampla maioria, uma moção de apoio à comunidade palestina de Campo Grande, proposta pelo vereador Jean Ferreira (PT) e assinada em conjunto com o vereador Dr. Jamal (MDB). A leitura da moção e a votação simbólica ocorreram na terça-feira (25 de março).

Jean iniciou a leitura lembrando da retomada de bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, que violou o cessar-fogo estabelecido anteriormente. Também citou a morte de um adolescente brasileiro-palestino de 17 anos e o sequestro do diretor Hamdam Ballal, do filme “No Other Land”, vencedor do Oscar de melhor documentário.

O petista ressaltou a importância da comunidade árabe para o desenvolvimento de Campo Grande, destacando o vereador Dr. Jamal Mohamed Salem, de origem palestina. Também saudou os vereadores Marquinhos Trad e Otávio Trad, cuja família tem sua origem no Líbano, país também afetado pela mesma guerra.

O vereador Rafael Tavares (PL) foi o único a votar contra e afirmou que a moção foi “injusta com Israel”. De acordo com Tavares, Israel não seria responsável pelas mortes citadas, embora sejam as Forças Armadas israelenses, sob ordem do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, quem bombardeia a Faixa de Gaza.

Jamal comentou a moção e respondeu Tavares, explicando de forma didática o motivo do conflito e a importância da solidariedade internacional para com o povo palestino. O vereador emedebista destacou que a ocupação sobre a Palestina já dura mais de 70 anos e que os governos de Israel, historicamente, nunca aceitaram um acordo de paz que resultasse na criação do Estado palestino.

Ao final de sua explanação, houve aplausos do público presente. A moção de apoio ao povo palestino foi aprovada por quase unanimidade, com apenas um voto contrário do vereador Rafael Tavares.