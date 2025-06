Câmara de Campo Grande aposta na pluralidade para avançar em pautas sociais e urbanas

A atual legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, iniciada em 2025, tem mostrado sinais de amadurecimento institucional e fortalecimento do diálogo entre diferentes correntes políticas. Composta por 29 vereadores, a Casa vem buscando soluções conjuntas para demandas sociais e urbanas, apostando na diversidade como uma ferramenta de construção coletiva.

Sob a presidência do vereador Epaminondas Neto, o Papy (SD), a Câmara tem adotado uma abordagem colaborativa, aliando parlamentares experientes e estreantes. Um dos destaques recentes é o programa Pronto Pro Trabalho, que pretende capacitar até 10 mil pessoas em cursos profissionalizantes gratuitos, como panificação e confeitaria, em parceria com o Senai-Fiems.

A primeira etapa do projeto foi realizada no estacionamento da Câmara, e a meta é levá-lo aos bairros de todas as regiões da cidade. “Essa parceria busca contribuir para reduzir o apagão de mão de obra. Muitas pessoas têm vontade de trabalhar, mas não estão aptas por falta de qualificação e acabam perdendo a vaga de emprego. Aí acabam no subemprego ou buscando a assistência social”, afirmou Papy. Segundo ele, o projeto é uma forma concreta de atuação conjunta dos vereadores: “É uma ferramenta para os 29 vereadores poderem contribuir com emprego e renda”.

EQUILÍBRIO IDEOLÓGICO

Em entrevista ao programa Povo na TV, Papy destacou que a composição diversa da Câmara, longe de ser um entrave, tem sido essencial para decisões mais representativas. “Tem gente de todo lado político dentro da Câmara. E isso é bom. Quando há respeito, há avanço”, afirmou. “Temos vereadores de direita, esquerda e de centro. Somos formados pela ideologia, mas nossa principal função na Câmara é o atendimento às pessoas e todos convergidos neste mesmo lugar e objetivo”.

Essa convergência é visível também em iniciativas de fiscalização, como a CPI do Transporte Público, que busca investigar a qualidade do serviço prestado à população. A comissão é formada por vereadores de diferentes partidos: Dr. Lívio (União Brasil), Ana Portela (PL), Júnior Coringa (MDB), Luiza Ribeiro (PT) e Maicon Nogueira (PP).

“A CPI está indo no caminho do resultado, para melhorar a vida de quem pega ônibus”, declarou o presidente. “Temos propostas para melhorar a qualidade, com ônibus novos, para melhorar a fiscalização pela prefeitura com algumas regras em legislações e também para criar normas para o Consórcio em relação à qualidade do serviço que oferece às pessoas”.

CONEXÃO COM BRASÍLIA

Outro avanço apontado pela atual gestão é o diálogo com a bancada federal, que deve garantir R$ 112 milhões em investimentos na mobilidade urbana de Campo Grande. Os recursos serão destinados à construção de dois viadutos estratégicos: um na Via Park com a avenida Mato Grosso, e outro na Gury Marques com a avenida Interlagos.

As obras, segundo a Câmara, devem reduzir gargalos no tráfego e melhorar o deslocamento da população.

TRANSPARÊNCIA

A gestão atual também enfatiza a transparência e a comunicação com os cidadãos. As sessões ordinárias e audiências públicas são transmitidas ao vivo pelo canal 7.3 (TV Câmara) e no YouTube. “A Câmara está presente, transparente, sempre perto da população”, destacou o presidente.

Em meio a um cenário político nacional ainda instável, a atuação do Legislativo campo-grandense demonstra que, com articulação institucional, é possível produzir resultados e manter o foco na população.