Camila Jara encabeça Frente Parlamentar em Defesa do Pantanal

A deputada federal sul-mato-grossense, Camila Jara (PT), conseguiu criar a Frente Parlamentar em Defesa do Pantanal e lançará o mecanismo em defesa do bioma no próximo dia 2 de agosto, em grande evento na Câmara dos Deputados, em Brasília. A íntegra da justificativa para criação da Frente.

Camila conseguiu 199 assinaturas em defesa da Frente. Eis os deputados que apoiaram a Frente:

Deputado Signatário Partido UF Acácio Favacho MDB AP Adail Filho REPUBLICANOS AM Adriano do Baldy PP GO Afonso Motta PDT RS Airton Faleiro PT PA Albuquerque REPUBLICANOS RR Alceu Moreira MDB RS Alencar Santana PT SP Alexandre Lindenmeyer PT RS Alfredinho PT SP Alice Portugal PCdoB BA Amaro Neto REPUBLICANOS ES Amom Mandel CIDADANIA AM Ana Paula Lima PT SC Ana Pimentel PT MG André Ferreira PL PE André Figueiredo PDT CE Andreia Siqueira MDB PA Antônia Lúcia REPUBLICANOS AC Arthur Oliveira Maia UNIÃO BA Augusto Coutinho REPUBLICANOS PE Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE RJ Bacelar PV BA Bandeira de Mello PSB RJ Benedita da Silva PT RJ Beto Richa PSDB PR Bibo Nunes PL RS Bohn Gass PT RS Camila Jara PT MS Capitão Augusto PL SP Carlos Chiodini MDB SC Carlos Gomes REPUBLICANOS RS Carlos Henrique Gaguim UNIÃO TO Carlos Veras PT PE Carlos Zarattini PT SP Carol Dartora PT PR Célia Xakriabá PSOL MG Célio Silveira MDB GO Célio Studart PSD CE Celso Russomanno REPUBLICANOS SP Celso Sabino* UNIÃO PA Cezinha de Madureira PSD SP Charles Fernandes PSD BA Chiquinho Brazão UNIÃO RJ Cleber Verde MDB MA Clodoaldo Magalhães PV PE Cobalchini MDB SC Coronel Fernanda PL MT Coronel Ulysses UNIÃO AC Cristiane Lopes UNIÃO RO Dagoberto Nogueira PSDB MS Dandara PT MG Daniel Almeida PCdoB BA Daniel Barbosa PP AL Daniel Freitas PL SC Daniel Soranz* PSD RJ Dayany Bittencourt UNIÃO CE Delegada Adriana Accorsi PT GO Delegada Ione AVANTE MG Delegado Marcelo Freitas UNIÃO MG Denise Pessôa PT RS Dilvanda Faro PT PA Dimas Gadelha PT RJ Domingos Sávio PL MG Dorinaldo Malafaia PDT AP Dr. Fernando Máximo UNIÃO RO Dr. Francisco PT PI Dr. Luiz Ovando PP MS Dr. Victor Linhalis PODE ES Dr. Zacharias Calil UNIÃO GO Duarte Jr. PSB MA Duda Salabert PDT MG Eduardo Bismarck* PDT CE Eduardo Velloso UNIÃO AC Elcione Barbalho MDB PA Emidinho Madeira PL MG Eriberto Medeiros PSB PE Erika Hilton PSOL SP Erika Kokay PT DF Eros Biondini PL MG Fabio Garcia* UNIÃO MT Fausto Pinato PP SP Fausto Santos Jr. UNIÃO AM Felipe Becari UNIÃO SP Felipe Carreras PSB PE Félix Mendonça Júnior PDT BA Fernanda Pessoa UNIÃO CE Fernando Mineiro PT RN Flávia Morais PDT GO Flávio Nogueira PT PI Florentino Neto PT PI Fred Costa PATRIOTA MG Fred Linhares REPUBLICANOS DF Geraldo Resende PSDB MS Giacobo PL PR Giovani Cherini PL RS Guilherme Boulos PSOL SP Gustinho Ribeiro REPUBLICANOS SE Helder Salomão PT ES Hercílio Coelho Diniz MDB MG Idilvan Alencar PDT CE Jack Rocha PT ES Jadyel Alencar PV PI Jandira Feghali PCdoB RJ Jilmar Tatto PT SP João Carlos Bacelar PL BA João Daniel PT SE Jorge Goetten PL SC Jorge Solla PT BA José Airton Félix Cirilo PT CE José Guimarães PT CE José Rocha UNIÃO BA Joseildo Ramos PT BA Juarez Costa* MDB MT Juliana Cardoso PT SP Julio Lopes PP RJ Kiko Celeguim PT SP Lafayette de Andrada REPUBLICANOS MG Laura Carneiro PSD RJ Lêda Borges PSDB GO Leonardo Monteiro PT MG Leônidas Cristino PDT CE Lídice da Mata PSB BA Lindbergh Farias PT RJ Lucas Redecker PSDB RS Luciano Vieira PL RJ Lucio Mosquini MDB RO Luisa Canziani PSD PR Luiz Couto PT PB Luiz Lima PL RJ Luiz Nishimori PSD PR Luizianne Lins PT CE Marangoni UNIÃO SP Marcelo Queiroz PP RJ Márcio Honaiser PDT MA Marco Bertaiolli PSD SP Marcon PT RS Marcos Pollon PL MS Maria Arraes SOLIDARIEDADE PE Maria do Rosário PT RS Mário Heringer PDT MG Marreca Filho PATRIOTA MA Marussa Boldrin MDB GO Mauricio Neves PP SP Max Lemos PDT RJ Merlong Solano PT PI Miguel Ângelo PT MG Murillo Gouvea UNIÃO RJ Natália Bonavides PT RN Newton Cardoso Jr MDB MG Nicoletti UNIÃO RR Nilto Tatto PT SP Odair Cunha PT MG Padre João PT MG Patrus Ananias PT MG Paulo Alexandre Barbosa PSDB SP Paulo Foletto PSB ES Paulo Guedes PT MG Pedro Campos PSB PE Pedro Uczai PT SC Pedro Westphalen PP RS Prof. Reginaldo Veras PV DF Professora Goreth PDT AP Professora Luciene Cavalcante PSOL SP Raimundo Santos PSD PA Reginete Bispo PT RS Reimont PT RJ Ricardo Ayres REPUBLICANOS TO Roberto Duarte REPUBLICANOS AC Rogéria Santos REPUBLICANOS BA Rogério Correia PT MG Rosana Valle PL SP Rosângela Reis PL MG Rubens Otoni PT GO Rubens Pereira Júnior PT MA Rui Falcão PT SP Sâmia Bomfim PSOL SP Silvia Cristina PL RO Silvio Costa Filho REPUBLICANOS PE Silvye Alves UNIÃO GO Socorro Neri PP AC Sóstenes Cavalcante PL RJ Tabata Amaral PSB SP Tadeu Veneri PT PR Talíria Petrone PSOL RJ Tarcísio Motta PSOL RJ Túlio Gadêlha REDE PE Valmir Assunção PT BA Vander Loubet PT MS Vicentinho PT SP Vicentinho Júnior PP TO Vinicius Carvalho REPUBLICANOS SP Vitor Lippi PSDB SP Waldenor Pereira PT BA Washington Quaquá PT RJ Yandra Moura UNIÃO SE Zé Silva SOLIDARIEDADE MG Zé Trovão PL SC Zeca Dirceu PT PR

Conforme a deputada, a Frente vai focar em produzir legislações específicas para proteção do bioma, sobretudo contra o avanço das atividades agropecuárias, plantio de soja, dentre outras ações que estão causando desmatamentos, queimadas, erosões e secas, fenômenos que mudam o ciclo da vida e ameaçam a biodiversidade da maior planície inundável do mundo.

“Apesar da importância do Pantanal e das constantes ameaças, as iniciativas para protegê-lo são escassas e geralmente coordenadas por iniciativas privadas ou do terceiro setor, que possuem poucos recursos. Além disso, a ausência de uma lei específica para o Pantanal vem causando conflitos entre normas estaduais e a judicialização de diversos temas, abrindo brechas para que os oportunistas interpretem a legislação existente como melhor lhes convém”, argumentou a deputada.

A Frente será coordenada pela deputada Camila Jara, tendo ainda vice-coordenador, conselho consultivo e coordenação executiva (vice-presidente executivo e institucional), os quais terão definições de nomes no evento de lançamento da Frente, a partir das 8h30, no restaurante do SENAC, no 10º andar da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

O Pantanal é considerado patrimônio natural da humanidade e ao longo dos 250 mil quilômetros quadrados de extensão, abriga cerca de 212 espécies de mamíferos, 269 de peixes, 98 de répteis, 650 de aves e 1800 de plantas. É uma verdadeira reserva da biosfera.

Além disso, oito rios formam a bacia hidrográfica do Alto Paraguai e são fundamentais para a locomoção, atividade econômica e sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas da região.