Campo Grande em Movimento: obras no Trevo Imbirussu transformam a região e agradam população

As obras de reordenamento viário no Trevo Imbirussu, em Campo Grande, avançam em ritmo acelerado. A intervenção, realizada pela Prefeitura Municipal, está modernizando um dos principais pontos de ligação entre as regiões Lagoa, Anhanduizinho e o Centro, melhorando o trânsito e a mobilidade de quem passa diariamente pelo local.

Conduzidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a intervenção integra o programa Campo Grande em Movimento, que vem modernizando importantes vias e ampliando a mobilidade urbana da Capital.

No Trevo Imbirussu, a ação faz parte das obras de implantação do corredor de transporte coletivo das avenidas Gunter Hans e Marechal Deodoro, com investimento superior a R$ 9,6 milhões e prazo de conclusão de 12 meses.

O objetivo é melhorar o fluxo de veículos, garantir mais segurança viária e oferecer conforto aos usuários do transporte coletivo, conectando de forma mais eficiente a população dos bairros.

Entre as principais mudanças está a continuidade da faixa exclusiva para ônibus, que será estendida do Terminal Bandeirantes até o Terminal Aero Rancho — medida que deve tornar o deslocamento mais rápido e seguro para quem depende do transporte público.

Durante as intervenções, a Agetran reforça que haverá sinalização provisória em todo o trecho, além da presença de agentes de trânsito para orientar os motoristas e minimizar os impactos no tráfego.

População aprova a retomada das obras

Para quem vive e trabalha ao redor do Trevo Imbirussu, a movimentação de máquinas e operários é sinônimo de mudança e esperança.

“É um sonho sendo realizado, porque isso aqui estava em abandono total. Trabalho há 20 anos nesse ponto e sempre pedi atenção da Prefeitura. Agora, ver as máquinas aqui e saber que vai melhorar é uma alegria enorme”, conta Eliney Marçal da Silva, 60 anos, taxista há duas décadas no local.

| Foto: Divulgação

Ela acredita que a revitalização vai devolver à região a vitalidade de outros tempos. “A gente merece ver esse espaço bonito de novo. Moro aqui perto, no Tijuca 1, e fico feliz em ver a Prefeitura cuidando”, completa.

O comércio local também comemora. William Richard Stecastro, 68 anos, que mantém um escritório em frente à praça, lembra que o local já foi alvo de abandono e insegurança. “Antes isso aqui era um ponto perigoso, virava lugar de consumo de drogas. Agora, com a obra e a revitalização, a gente vê que a situação está mudando. É um recomeço pra região”, afirma.

Foto: Divulgação

Nova base da GCM e mais segurança

A transformação no Trevo Imbirussu não é apenas viária. Em breve, o local também contará com uma nova base comunitária da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que vai reforçar a segurança e a sensação de proteção de quem mora e trabalha nas imediações. Uma parceria entre a GCM e a iniciativa privada. A previsão é que as obras iniciem neste mês.

O espaço, que antes abrigava uma base da Polícia Militar, será totalmente revitalizado em parceria com empresas locais, numa ação conjunta entre o poder público e a iniciativa privada.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis, a instalação faz parte do plano de descentralização das forças de segurança, levando a GCM para mais perto da comunidade. “Essa é mais uma entrega importante, que reforça a presença da Guarda nas sete regiões da cidade”, destaca.

Para os comerciantes, a novidade representa tranquilidade. “A base da GCM aqui vai trazer mais segurança. Agora o pessoal vai pensar duas vezes antes de ficar parado na praça fazendo bagunça”, comenta William.

Santa Emília também vive fase de transformação

As melhorias no Trevo Imbirussu refletem um momento de retomada e transformação em toda a cidade. A poucos quilômetros dali, o Bairro Santa Emília também está passando por obras estruturantes, que vão melhorar o acesso, a drenagem e a mobilidade dos moradores, reforçando o compromisso da Prefeitura em levar desenvolvimento a todas as regiões.

O casal Maurício Salazar Jorge, 48 anos, e Sueli Fontes Rodrigues, 43, moradores do Santa Emília, acompanha as transformações e vê com otimismo o avanço das obras no cenário urbano de Campo Grande.

“Tá tudo bem e caminhando. Eles estão fazendo esse reordenamento para melhorar o fluxo, porque no horário de pico fica bem congestionado. Então, se for para destravar o trânsito, tá ótimo. Campo Grande está mesmo retomando essas obras que estavam paradas”, destaca Maurício.

Foto: Divulgação

Já Sueli complementa: “eu acho muito bom, porque vai melhorando, vai dando condição para o povo trabalhar e andar melhor. O trânsito vai ficar bom, mais sinalizado, e tudo isso ajuda”.

Com intervenções simultâneas, Campo Grande segue em movimento, destravando obras paradas e garantindo mobilidade mais segura e eficiente para todos os campo-grandenses.