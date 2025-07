Campo Grande reforça segurança pública com ações efetivas e tecnologia avançada

A gestão da prefeita Adriane Lopes tem priorizado ações práticas para melhorar a segurança em Campo Grande. Investimentos em tecnologia e reforço das equipes reforçam a presença da Guarda Civil Metropolitana nos bairros.

Segundo dados da SEJUSP, divulgado nas redes sociais da prefeita, entre janeiro e maio de 2025, os índices de roubo caíram 29,6% e de furto 15,4%. O aumento de câmeras de monitoramento, de 39 para 199, contribui para maior vigilância na cidade.

A base móvel da Guarda Civil realiza rondas diárias das 7h às 22h em diferentes regiões, e 14 novas motocicletas ampliam a capacidade de resposta. A coordenação com outras forças tem buscado agilizar o atendimento.

Além da ampliação dos recursos, a capacitação da equipe para uso responsável de armamentos e equipamentos modernos faz parte da estratégia adotada. Campo Grande segue entre as capitais com melhor qualidade de vida, com a segurança como um dos fatores.

A Prefeitura destaca a importância da presença constante, do uso da tecnologia e do preparo dos agentes para garantir um atendimento mais eficiente à população, com foco em manter resultados positivos e segurança nas ruas.