Candidata do Republicano 'fraudou' provas para negar candidatura laranja

A candidata Daniella Rodrigues, do partido Republicanos, é acusada de manter uma candidatura fictícia nas últimas eleições municipais em Rio Verde (MS).

Negando tal crime, Daniella apresentou fotos que, segundo ela, comprovariam sua participação em atos de campanha. No entanto, após análise, surgiram novas acusações sobre a autenticidade das imagens.

O advogado responsável pela acusação, Dr. Lindomar Martins, afirmou que as fotos foram tiradas em Campo Grande, cidade onde Daniella reside, e não em Rio Verde, onde ela alegaria ter feito a campanha.

Segundo Martins, as imagens mostram pessoas do círculo pessoal da candidata, o que indicaria que as provas foram fabricadas para enganar a Justiça Eleitoral. “Análises periciais indicam que os locais nas fotos não correspondem a uma campanha real. Aparentemente, houve um esforço para induzir o juiz ao erro”, disse Martins.

Candidata posou para foto entregando 'santinho' para pessoas do seu circulo, e usou as imagens para sustentar que fez campanha. Foto: Reprodução

O caso está sob a análise do juiz eleitoral Rafael Mateucci Cássia, que decidirá sobre a nova denúncia de fraude processual apresentada pela defesa.

Se as acusações forem confirmadas, Daniella poderá enfrentar consequências graves, incluindo a cassação de sua candidatura e de outros membros da chapa do Republicanos em Rio Verde.

Em período de campanha em Rio Verde, candidata posou para fotos na Capital. Foto: Reprodução

“Candidaturas laranjas”, onde mulheres são registradas apenas para cumprir a cota de gênero, sem intenção de concorrer de fato, vão levar a mudança de vários cenários em MS, incluindo em Porto Murtinho, como mostramos recentemente aqui.