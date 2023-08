Cassems tem rombo de R$ 60 milhões, revela presidente Ayache

O presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache (PSB), disse nesta 5ª feira (3.ago.23), que a entidade tem déficit de R$ 60 milhões em suas contas.

A afirmação foi dada na Assembleia Legislativa, onde ele foi convidado a prestar esclarecimentos aos deputados e evitar a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

O convite surgiu após em 27 de julho deste ano, em assembleia geral, beneficiários da Cassems terem aprovado, por maioria absoluta, ajustes no modelo de contribuição e no Estatuto da Caixa dos Servidores, entre eles o pagamento mensal fixo por beneficiário de R$ 45, limitada a R$ 180 por grupo familiar natural. O valor não abrange agregados, que deverão contribuir com o custo individual.

Ayche sustentou que a entidade tentará corrigir um investimento de quase R$ 300 milhões que realizou no combate a pandemias de Covid-19.

(3.ago.23) - O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, foi sabatinado pelos deputados na Assembleia Legislativa. Foto: Luciana Nassar | Alems

"Nosso balanço é auditado e os números são transparentes e publicados em Diário Oficial. Temos um passivo de R$ 150 milhões, que corresponde a 15% do patrimônio total. Temos em caixa R$ 90 milhões, portanto, temos um desequilíbrio de R$ 60 milhões, consequência dos investimentos realizados no combate à pandemia, que foram em torno de R$ 290 milhões. Temos resultados de trabalho, de investimentos e de estruturas. Enfrentamos os desafios da saúde de qualquer gestor, tanto público quanto privado. Temos hoje uma grande capacidade de avançar dentro doo nosso sistema de saúde, buscando, claro, o equilíbrio financeiro”, declarou Ayache.

(3.ago.23) - O presidente da ALEMS, Gerson Claro, durante sabatina com o presidente ca Cassems. Foto: Luciana Nassar | Wagner Guimarães

O presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), disse que a Assembleia exerceu o seu papel de protagonista dos debates que interessam à sociedade. "Formamos uma comissão, que estará discutindo a possibilidade de redução ou de contribuição, o que for melhor para atender essa necessidade temporária da instituição. Reconhecemos o papel da Cassems, que entrega um plano de saúde referência no Brasil. Não vamos utilizar esse debate como palanque político e lacração em rede social. Nosso papel é tratar deste assunto com responsabilidade e respeito. Tenho certeza que bons frutos surgirão nesta intermediação do Parlamento Estadual”, afirmou.

Mesmo após a reunião com o esclarecimento, o deputado cassado, Rafael Tavares (PRTB), que propôs a abertura de CPI para investigar o balanço financeiro da Cassems, insistiu na proposição. Além dele, o deputado bolsonarista João Henrique Catan (PL), também saiu em defesa da instalação da CPI da Cassems.

(3.ago.23) - Zeca do PT falou sobre reunião com presidente da Cassems. Foto: Luciana Nassar

Por outro lado, o deputado Zeca do PT pediu que o presidente da sessão anunciasse o resultado da reunião. “Anuncie, por favor, para a plenária aqui presente, o resultado e a conclusão de uma conversa absolutamente transparente, legítima, importante e democrática, que acabamos de fazer com o presidente da Cassems, concluindo que será formada uma comissão desta Casa para intermediar o diálogo entre o Governo e a Cassems”, orientou.

Gerson Claro falou sobre a responsabilidade da Casa de Leis com a sociedade sul-mato-grossense, tendo sido formada uma comissão e marcada reunião na Cassems e no Governo do Estado, em que o assunto será tratado.

Fonte: *Com site da ALEMS