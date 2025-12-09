Centro-esquerda consolida chapa com Vander Senador e Fábio governador em MS

As pesquisas de intenção de voto não deixam dúvidas: mesmo sem apresentar-se como pré-candidato, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT) é o segundo nome com a maior preferência dos eleitores para disputa do governo de Mato Grosso do Sul. Até os mais credenciados adversários petistas, como o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e o governador Eduardo Riedel (PP), admitem esta realidade, apesar da convicção de que se sairão novamente vencedores em 2026.

Por sua vez, a Federação Brasil da Esperança, liderada pelo PT e completada pelo PCdoB e PV, vem assentando os tijolos na construção do projeto político-eleitoral que guiará sua caminhada no próximo ano. A fórmula da unidade para formação das chapas majoritárias já está com a primeira parte estabelecida: trata-se da candidatura chamada de primeiro voto ao Senado, que foi outorgada ao deputado federal Vander Loubet, com apoios unânimes locais e nacionais.

INDECISÃO

PT-MS ecolhe Vander Loubet e Fábio Trad ao Senado e Governo, respectivamente, em 2026.

Quanto ao segundo voto, a expectativa mais acesa gira em torno da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB). Ela ainda está indecisa, diante de três alternativas: concorrer ao Senado em seu Estado ou por São Paulo e ficar à espera de um sinal para ser a vice de Lula na chapa em que o presidente vai tentar a reeleição.

Além desta incerteza, Simone é pressionada pelos desgastes que sofreu em 2018, quando substituiu André Puccinelli, mas abandonou a candidatura ao governo e deixou o MDB ainda mais fragilizado política e eleitoralmente. Ainda tem pontuação de média para boa nas pesquisas junto aos sul-mato-grossenses, mas não demonstra fôlego para crescer mais e, com isso, sabe que, se perder uma eleição desse tamanho, deixará de ser peça estratégica nos projetos de Lula.

Os problemas de Simone e o tempo que precisa para conferir os desdobramentos e amadurecer as convicções até tomar as decisões são questões que contam com a compreensão do PT e da Federação. No entanto, não criam um quadro de condicionalidade, porque as forças de centro-esquerda já resolveram que não dependem da escolha da ministra para finalizar a composição da chapa. Estão definidas a pré-candidatura de Vander ao Senado e a montagem de chapa própria na sucessão local.

AVANÇO

No mais recente levantamento do Instituto Ranking Brasil, encomendado pela Rede de Rádios Top FM, nos quatro cenários de disputa sucessória Fábio Trad aparece em segundo lugar e é quem está mais próximo do líder, Eduardo Riedel. A pesquisa consultou três mil eleitores em 30 municípios, de 1º a 6 de dezembro, com um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, o atual governador lidera, com 20,4% das intenções de voto, seguido por Fábio (7,2%). Depois aparecem o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), com 5%; o deputado estadual João Henrique Catan (PL), com 4%; e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 3,8%. O deputado federal Marcos Pollon (PL) tem 2,8%.

Na estimulada, com simulação de três cenários, em todos Riedel está à frente, com as seguintes pontuações: 40%, 42% e 44%. Fábio se mantém em segundo nas três simulações, respectivamente com 17%, 18% e 18,4%. Em um destes cenários, Pollon é o terceiro, com 15%. No quadro de rejeições — daqueles em que o eleitor afirma não votar de jeito algum — o líder é o ex-senador Delcídio Amaral (PRD), com 14,8%.