Clediane escapou por pouco dos tiros e diz que vai seguir campanha

Por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais, a prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzembacher (PP), candidata à reeleição, deu detalhes sobre o atentado a tiros ocorrido contra sua casa na madrugada de domingo (29). Ela disse que por pouco não foi atingida junto com o marido. “Era só ter levantado”, disse.

Ao lado do companheiro, filhos e familiares, Clediane explicou que, conforme a perícia, foram seis disparos efetuados contra a residência, especificamente em direção ao seu quarto. “Segundo a perícia, foram seis tiros disparados contra a nossa casa. Poderiam ter acertado a mim ou Gilson. Se no primeiro tiro eu tivesse levantado, teria me atingido, porque acertaram bem no nosso quarto”, explicou na postagem.

Ela lamentou o ocorrido e disse que, desde a primeira campanha, tem sido alvo de ataques e ameaças, principalmente por ser mulher. Citou ainda que, entre todos os candidatos, é a única a receber esse tipo de tratamento. Clediane classificou o atentado como “nojento, esdrúxulo e criminoso”.

“Eu sou mulher, estou concorrendo a esta eleição. Assim como na passada, armaram contra nós, principalmente contra mim. Eu falo que, de tantos homens concorrendo, só eu fui atacada, e agora não está sendo diferente. O que mais me deixa indignada é que estão tentando contra a nossa vida”.

Câmeras de segurança gravaram o momento em que, durante a madrugada de domingo, duas pessoas em uma moto se aproximaram da residência e atiraram várias vezes, mas ninguém ficou ferido. O caso é investigado pela Polícia Civil. Apesar do ocorrido, a prefeita segue com as agendas de campanha, agora usando um colete à prova de balas cedido pela polícia. Ela também solicitou escolta policial para o restante do pleito, pois teme por sua segurança.