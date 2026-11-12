Militar de 20 anos morre em represa de Campo Grande

Gabriel Henrique Cardozo, de 20 anos, morreu afogado nesta 4ª.feira (11.nov.26), durante uma tentativa de atravessar uma represa na região do Inferninho, em Campo Grande (MS).

O jovem estava com outros três militares, que também entraram na água. Ao perceberem que Gabriel havia desaparecido, os amigos mergulharam à procura dele, mas não conseguiram localizá-lo.

Os quatro estavam na represa quando decidiram nadar de uma margem até a outra. Gabriel acabou afundando na região central do reservatório e não voltou à superfície.

Acionados, os bombeiros foram até o local e encontraram o rapaz já sem vida. A área foi isolada pela equipe de resgate.

Gabriel integrava o 20º RCB (Regimento de Cavalaria Blindado). A unidade confirmou a morte e publicou uma homenagem ao militar, com mensagem de pesar aos familiares e amigos.

O número de afogamentos em Mato Grosso do Sul subiu 26% em 2026. De janeiro a outubro, o Corpo de Bombeiros contabilizou 68 ocorrências, enquanto no mesmo intervalo do ano passado foram 54.

A morte de Gabriel se soma a outros dois casos recentes envolvendo adolescentes.