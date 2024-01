Com uso de helicóptero, HRMS e Sejusp auxiliam treinamento de hospital da Capital

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) auxiliaram uma simulação de evacuação com o transporte de paciente em aeronave, realizada na tarde deste sábado (20) pelo Hospital Unimed Campo Grande.

O treinamento contou com a simulação de um incêndio na unidade particular e uma das vítimas foi encaminhada com o apoio de helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo da SEJUSP, ao HRMS.

"Nessa situação a vítima veio estabilizada juntamente com uma enfermeira do hospital e com o nosso operador aerotático que deu todo o suporte para que a vítima chegasse ao local. O treinamento é importante pois a gente precisa conscientizar todos os envolvidos de como operar com a aeronave e da importância que ela seja utilizada pela sociedade", afirmou o Tenente Coronel Fábio, comandante da aeronave.

Para o pouso no HRMS, a Brigada de Emergência preparou todo o local em frente ao Pronto Atendimento Médico (PAM), para que a ação fosse concluída com segurança.

"Desde quando recebemos o comunicado de que participaríamos da simulação, preparamos os nossos brigadistas. Isolamos e sinalizamos o local para o pouso e também disponibilizamos dois extintores para qualquer situação de emergência. A ação foi excelente e o resultado acima do esperado", afirmou líder da Brigada de Emergência do HRMS, Edson Campos Barbosa.

Para o diretor-geral do HRMS, Paulo Eduardo Limberder, o treinamento proporciona uma experiência mais próxima da realidade permitindo que a equipe aprimore suas habilidades específicas para essas situações críticas.

"O trabalho colaborativo nesse exercício fortalece a capacidade de resposta a situações de emergência, estabelecendo uma ligação entre os setores de saúde e segurança pública a fim de prestar um atendimento de qualidade e salvando vidas em momentos cruciais", afirmou.

Ao fim do simulado, Eduardo Kawano, presidente do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande, agradeceu todos os envolvidos (parceiros, colaboradores, cooperados e voluntários) e enfatizou a importância da realização de uma atividade como esta.

"Parabéns a todos que estiveram presentes neste simulado. A participação de cada um foi fundamental para a conclusão da ação, mostrando a excelência do serviço prestado por todos", afirmou.

A ação durou aproximadamente duas horas e envolveu mais dois hospitais de Campo Grande, a Cassems e o Proncor.

Joilson Francelino, Comunicação HRMS

Fonte: Governo MS