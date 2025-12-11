Construtora goiana ganha contrato de R$ 230 milhões em MS

A Agesul homologou nesta 4ª feira (10.dez.25) o contrato de pavimentação de 53,9 quilômetros da MS-355, no trecho entre o limite urbano de Terenos e o acesso ao frigorífico localizado entre Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti.

O investimento total é de R$ 230.439.783,50, conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

A Construtora Perfil Ltda, de Goiânia, será responsável pela execução da obra e pela elaboração dos projetos básico e executivo.

A empresa, pouco conhecida no Mato Grosso do Sul, já venceu licitação para pavimentar a MS-347 entre Dois Irmãos do Buriti e Nioaque, em um trecho de 31 quilômetros.

Segundo informações institucionais, a empreiteira também atua nos setores de energia elétrica, telecomunicações, locação de máquinas e restauração de prédios históricos.

A pavimentação da MS-355 tem como objetivo melhorar o acesso de Dois Irmãos do Buriti às cidades do sudoeste e encurtar em cerca de 40 quilômetros o trajeto até Campo Grande.

O projeto inclui estudos preliminares e ambientais, serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem.

Também estão previstas obras de sinalização, contenção, caminhos de serviço e ações para mitigação de atropelamento de fauna.

A ponte de Terenos, localizada no mesmo traçado, está contemplada no conjunto de intervenções.

No estudo técnico preliminar, a Agesul aponta que o crescimento econômico regional intensificou o tráfego e tornou insuficiente a condição atual da via.

O documento afirma que a implantação do pavimento deve reduzir acidentes, melhorar a mobilidade e fortalecer o comércio local ao garantir um deslocamento mais seguro e eficiente.