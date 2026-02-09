Corrida eleitoral deve opor discursos de ruptura a propostas de mudança gradual

A eleição presidencial de 2026 começa a ser desenhada sob o impacto de críticas ao sistema político e econômico. O debate tende a opor candidaturas que defendem rupturas institucionais a propostas de mudança gradual com base em políticas públicas e programas sociais.

Pesquisas de opinião indicam insatisfação de parte do eleitorado com a política tradicional. Levantamento Genial/Quaest divulgado em outubro de 2025 apontou que cerca de um quarto dos entrevistados preferia um candidato fora da polarização entre Lula e Bolsonaro.

Esse sentimento não representa necessariamente rejeição ao governo em exercício, mas reflete o desgaste acumulado após crises políticas, escândalos e instabilidade institucional na última década.

No campo governista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aliados têm defendido reformas graduais combinadas com políticas de inclusão social. A estratégia aposta na ampliação de programas de transferência de renda, valorização do salário mínimo e estímulo ao emprego como forma de reduzir desigualdades.

Dados oficiais apontam melhora em indicadores sociais recentes. Segundo o IBGE, a renda média domiciliar per capita do país atingiu R$ 1.848 em 2023, o maior valor da série histórica iniciada em 2012, resultado associado ao aumento do emprego e à expansão de programas sociais.

O governo também retomou investimentos em infraestrutura, educação e saúde, com foco na geração de empregos e na ampliação do acesso a serviços públicos. Além disso, Lula acertou em programas de impulsionamento à Cultura do país. Para aliados, esse conjunto de medidas reforça a tese de mudanças graduais, sem rupturas institucionais.

Diante disso, a disputa de 2026 deve ser marcada pelo contraste entre propostas de enfrentamento radical ao sistema e projetos que defendem transformações progressivas a partir de políticas públicas e programas sociais.