Deputada bolsonarista Carla Zambelli se interna em hospital

Acusada de pagar R$ 40 mil para o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) se internou num hospital em Brasília na 3ª feira (15.ago.2023).

Ela supostamente teria sido diagnosticada com diverticulite, uma espécie de inflamação numa das bolsas do trato digestivo. Zambelli, repete seu ídolo, Jair Bolsonaro, que quando foi presidente e estava sob pressão, logo era internado com problemas intestinais.

Nesta 5ª feira (17.ago.2023), o nome de Zambelli foi um dos mais citados no depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Depois de Delgatti delatar tanto Zambelli quanto Jair Bolsonaro, que solicitaram ao hacker que fizesse invasões ao sistema judiciário. Além disso, Bolsonaro prometeu indulto presidencial ao hacker para que ele criasse um 'fake' sobre fraude eleitoral.