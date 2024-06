Deputado Vander convoca audiência para debater queimadas no Pantanal

Na tarde desta quinta-feira (27), o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) reuniu representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs) de Mato Grosso do Sul e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, para discutir o combate aos incêndios no Pantanal.

Durante a audiência, Vander destacou a importância do encontro: “Aqui temos pessoas com conhecimento e experiência prática. Como coordenador da bancada federal, vou levar aos deputados e senadores a proposta de destinar recursos para a criação de um centro de operações de combate aos incêndios.”

O deputado federal Vander Loubet em conversa com o secretário do Meio Ambiente de MS, Jaime Verruck. Foto: Reprodução

Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, enfatizou a necessidade de ouvir os moradores das áreas afetadas. “É fundamental entender as necessidades das famílias atingidas e como o poder público pode ajudar. Além disso, a criminalização na beira do Rio Paraguai é complexa. Para os traficantes, as queimadas no Pantanal são interessantes, pois facilitam o tráfico de drogas”, explicou Verruck. Ele também mencionou a qualificação de brigadistas e a obrigatoriedade de equipamentos para combate ao fogo por produtores rurais.

O secretário Jaime Verruck. Foto: Reprodução

Lindomar Terena, coordenador do Distrito Sanitário de Saúde Indígena (Dsei), destacou os problemas de saúde enfrentados pelas comunidades indígenas afetadas pelas queimadas. “Muitas pessoas estão com doenças respiratórias, e temos dificuldades de acesso para levar os equipamentos necessários”, afirmou Lindomar.

Estiveram presentes representantes do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), SOS Pantanal, Ecoa, Incra-MS, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), e a coordenação regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

As informações e propostas discutidas na audiência serão repassadas aos ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), que visitarão o Pantanal nesta 6ª.feira (28.jun.24).