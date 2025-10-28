Deputado Vander Loubet fará cirurgia para retirada de câncer

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) passará por uma cirurgia para a retirada de um câncer na próstata na 3ª feira (28.out.25), em São Paulo (SP). O procedimento, uma prostatectomia, foi confirmado pela assessoria do parlamentar por meio de nota à imprensa divulgada nesta 2ª feira (27.out.25).

Segundo os médicos responsáveis, a intervenção ocorrerá à noite e exigirá um período de recuperação de cerca de 15 dias, durante o qual Vander permanecerá em repouso e acompanhamento clínico. Nesse tempo, ele será submetido a exames de rotina e avaliações pós-operatórias, essenciais para garantir o sucesso do tratamento.

O deputado afirmou estar confiante na cura e ressaltou a importância do diagnóstico precoce, que possibilitou um prognóstico positivo e aumentou as chances de recuperação total. “O diagnóstico foi feito em fase inicial, o que permite um tratamento eficaz e uma expectativa de cura bastante favorável”, destacou em comunicado.

Durante o afastamento temporário, Vander assegurou que o mandato continuará em pleno funcionamento, com as atividades parlamentares sendo conduzidas pela equipe técnica em Brasília e pelo escritório político em Campo Grande (MS). A assessoria seguirá atendendo prefeitos, vereadores e lideranças locais, além de manter o diálogo com ministérios e autarquias do governo federal.

Em respeito à transparência e ao interesse público, o deputado informou que boletins médicos oficiais serão divulgados regularmente à imprensa, atualizando sobre o andamento da cirurgia e da recuperação.

Vander Loubet, que está em seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados, é um dos nomes de maior destaque do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que ele retorne gradualmente às atividades parlamentares assim que obtiver alta médica e liberação para retomada de sua rotina.