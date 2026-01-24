Diante do fracasso da caminhada, Nikolas Ferreira espalha imagem de IA

O grupo apoiador do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou nas redes sociais uma imagem que mostra uma grande multidão acompanhando em uma caminhada rumo a Brasília (DF).

O registro soma mais de 1,5 milhão de interações e foi usado para divulgar apoio ao ato organizado pelo parlamentar.

A imagem, no entanto, não retrata a mobilização real e foi gerada por inteligência artificial.

Nikolas Ferreira iniciou a chamada “Caminhada pela Liberdade” em 19 de janeiro de 2026.

O protesto foi anunciado como uma manifestação por “justiça e liberdade” para os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e para o ex-presidente e presidiário por golpismo Jair Bolsonaro.

A caminhada começou em Paracatu, no interior de Minas Gerais, a cerca de 240 quilômetros de Brasília.

A previsão é que o grupo chegue à capital federal no domingo, 25 de janeiro.

Ao longo do trajeto, políticos aliados ao deputado se juntaram ao movimento.

Entre eles estão o senador Magno Malta, o deputado federal Gustavo Gayer e o ex-vereador Carlos Bolsonaro.

Apesar da adesão de apoiadores, o volume de pessoas mostrado na imagem viral não corresponde aos registros reais do ato.

IMAGEM É FALSA

A foto foi publicada inicialmente por uma conta secundária associada a Nikolas Ferreira no Instagram.

Posteriormente, passou a ser compartilhada por outros usuários em diferentes plataformas.

Uma busca reversa pela imagem não encontrou registros semelhantes em veículos de imprensa ou fontes independentes.

A ferramenta “Sobre esta imagem”, do Google, indica que o conteúdo foi criado com recursos de inteligência artificial.

Além disso, o material apresenta falhas comuns em imagens sintéticas.

Entre elas estão cartazes com textos ilegíveis e rostos sem definição clara.

A imagem também foi analisada por uma ferramenta de detecção de IA, que apontou alta probabilidade de geração artificial.

Fotos e vídeos divulgados pelo próprio deputado e por outros participantes mostram um público significativamente menor.

Os registros reais da caminhada não exibem a multidão vista na imagem que circula nas redes sociais.