Dirigente nacional do PT vem a MS para eventos no fim de semana

Valter Pomar, que é membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, estará em Dourados no próximo sábado (29 de março) e em Campo Grande no domingo (30) para debater a atual conjuntura política brasileira e quais as perspectivas para o futuro da legenda.

O encontro em Dourados, no sábado, ocorrerá a partir das 16h na Câmara Municipal de Dourados, localizada na Avenida Marcelino Pires, 3600. Já em Campo Grande, no domingo, a atividade será realizada a partir das 9h na sede do PT municipal, na Rua das Garças, 2320, no Jardim Autonomista.

Com o título de “E agora, PT? Os desafios do PT na conjuntura atual”, os encontros devem abordar temas como o governo Lula, o balanço das eleições de 2024 e as perspectivas para o futuro do partido. A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrições antecipadamente.

Valter Pomar é historiador, mestre e doutor em História Econômica, e atualmente professor no departamento de Relações Internacionais da Universidade de Campinas (Unicamp). Milita no PT desde a década de 1970 e é a principal liderança nacional da tendência interna Articulação de Esquerda.