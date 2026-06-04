"É por um Brasil Sorridente", diz Vander na entrega de veículos e equipamentos para a saúde bucal

O governo do presidente Lula (PT) entregou na 4ªfeira (3.jul.26), em Campo Grande, veículos e equipamentos do programa Brasil Sorridente que vão ampliar a capacidade de assistência odontológica na rede pública de Mato Grosso do Sul.

O deputado federal Vander Loubet (PT) destacou no ato de entrega que a pauta de reivindicações do estado neste setor está sendo contemplada com o Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

"Esta é mas uma das entregas que o governo Lula, em seu terceiro mandato e sempre em parceria com os governos estadual e municipais, vem fazendo aos sul-mato-grossenses", disse Vander.

Desta vez, os investimentos são de R$ 4.847.604,00, aplicados na aquisição de 9 Unidades Odontológicas Móveis (R$ 3.594.429,00), 36 combos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (R$ 1.011.115,18) e 106 equipamentos odontológicos (R$ 242.060,00).

O ato reuniu o governador Eduardo Riedel (PP) e outras autoridades. Vander lembrou que o Governo Federal recebeu de todo o país mais de 35.100 propostas para o Novo PAC Seleções 2025, para investir R$ 49,2 bilhões nas 19 áreas organizadas em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes.

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DEMANDAS ATENDIDAS

Do total das propostas, o governo estadual e as prefeituras de MS ofereceram 509. Vander dedicou-se à construção da viabilidade para garantir um rápido atendimentos às revindicações. No caso do Novo PAC Saúde, destacou-se o esforço vitorioso por maiores investimentos na expansão e modernização da Atenção Primária e Especializada. Assim, o Novo PAC em Mato Grosso do Sul abrange e atende as demandas mais urgentes, desde a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) até kits de teleconsulta para as UBSs.

Segundo Vander, entre os avanços - vários já concretizados e outros em andamento - constam policlínicas em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas; Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades Básicas de Saúde, 126 combos de equipamentos (com kits de teleconsulta), Unidades Odontológicas Móveis e renovação de frotas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

"Vamos prosseguir trabalhando e articulando pela viabilidade de todos esses investimentos que o governo Lula 3 vem fazendo no estado, atendendo os 79 municpipios, caminhando junto com os gestores, sem discriminação e nem privilégio político-partidário", afiançou Vander. "A saúde e as demais obras e ações de atendimento à população têm prioridade, não entram na pauta de disputas políticas ou ideológicas", concluiu.