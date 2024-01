Eleições 2024: Tabata Amaral lança pré-candidatura à Prefeitura de SP

Gilberto Marques/Acervo pessoal 25/01/2024 Tabata Amaral anuncia pré-candidatura para Prefeitura de São Paulo, ao lado de Datena à esquerda e do ministro Márcio França, todos do PSB à sua direita

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, na casa onde a família vive, na Vila Missionária, periferia da Zona Sul da capital paulista.

O evento, nesta quinta-feira (25), no mesmo dia do aniversário de 470 anos da cidade, teve a participação em vídeo do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e a esposa dele, dona Lu Alckmin, além da presença do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), e do apresentador José Luiz Datena, cotado como possível vice na chapa da deputada.

A parlamentar recebeu os colegas de partido ao lado da mãe, na laje da casa.

Em seu discurso, a pré-candidata do PSB afirmou que quer mostrar na campanha as várias realidades da cidade, "construindo pontes" entre a periferia necessitada e os moradores das áreas mais ricas da cidade.

"Essa é a nossa casa e fiz questão de começar [a pré-campanha] aqui, não porque a minha história seja só esse local. A minha história também é as bolsas de estudo que recebi em escolas privadas, em Harvard [EUA], os lugares chiques por onde hoje eu transito em SP. Mas aqui é onde tudo começou. E a gente não pode esquecer nunca de onde a gente começa, de onde a gente vem", afirmou.

Tabata também se apresentou como uma candidata que representa a mudança e citou as áreas da segurança pública, mobilidade e educação como prioritárias.

A parlamentar se definiu como sendo de "centro-esquerda" e afirmou que "polarização não tapa buraco". Caso eleita, disse, vai governar "com apoio tanto do Tarcísio quanto do Lula".

Fonte: Nacional