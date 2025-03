Em Brasília (DF), Zeca participa de encontro com lideranças da indústria do papel e celulose

O deputado estadual Zeca do PT participa na 3ª.feira (25.mar.25), representando a Assembleia Legislativa, do 3º Encontro Nacional das Lideranças Papeleiras, em Brasília (DF).

Durante o evento, Zeca discutirá os impactos das florestas de eucalipto para a região leste de Mato Grosso do Sul, pauta já levantada pelo deputado e ex-governador em plenário e em audiência pública.

“Aproximadamente trezentas nascentes de córregos secaram, um problema seríssimo de falta de alimentação para a fauna da região do Bolsão, que não tem mais o que comer. Portanto, além de discutir a alternativa para o plantio de árvores frutíferas, vou debater a recuperação das nascentes de água, que é fundamental para a sobrevivência humana. Vamos levar esse debate para somar esforço nesse movimento nacional”, destacou Zeca.

Com o tema “Inovação, Segurança e Integração Social com Sustentabilidade”, o encontro começou nesta 2ª.feira (24.mar.25) e segue até quinta-feira, dia 27 de março, organizado pelo Movimento Nacional dos Papeleiros e Papeleiras (MPapel).

O evento reúne sindicalistas e trabalhadores do setor de papel e celulose de todo o país, que apresentarão as pautas do setor para parlamentares e membros do governo.

PIONEIRO

Setor em expansão no estado, Zeca do PT foi quem concretizou a primeira indústria de papel e celulose para Mato Grosso do Sul.

A decisão da instalação ocorreu durante seu segundo mandato enquanto governador do estado, em 2005. Com apoio do presidente Lula na época, Zeca firmou em Eastover, Carolina do Sul (EUA), a construção da indústria International Paper, no município de Três Lagoas.