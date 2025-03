O deputado federal Vander Loubet integrou uma reunião em Brasília com a senadora Tereza Cristina e representantes da Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande- MS (AFECETUR) realizada na quarta-feira (19.mar.25).

O principal tema do encontro foi o centenário da Feira Central, discutindo aspectos ligados à cultura, turismo, economia criativa e ao crescimento de Mato Grosso do Sul.

Vander tem sido um grande apoiador da AFECETUR, acompanhando de perto os desafios da Feira Central. Ele desempenhou um papel importante na obtenção de uma emenda parlamentar de R$ 15 milhões, destinados a reformas e melhorias no local. Sua presença na reunião reafirmou o compromisso em fortalecer a Feira Central como um símbolo cultural e econômico de Campo Grande.

Durante a reunião, a delegação entregou um convite aos diretores da Embaixada do Japão, destacando a relação histórica entre a cidade e a comunidade japonesa. O centenário da Feira Central celebra não apenas sua gastronomia, com o famoso Sobá, mas também eventos como o Festival do Sobá, a Festa do Peixe e a Feira Cristã, que são marcos na vida cultural da cidade.

Em sua fala, o deputado Vander Loubet comentou: "O centenário da Feira Central é um marco para todos nós. Estamos empenhados para que essa grande celebração da cultura e da tradição de Campo Grande se torne ainda mais forte, com o apoio necessário para garantir seu sucesso e seu impacto no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul".