Em missão à Ásia, presidente da ALEMS fortalece papel do Legislativo na diplomacia econômica

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), integra a comitiva oficial do Governo do Estado na Missão Internacional à Ásia, que cumpre uma série de agendas na Índia, Japão e Singapura até a próxima semana. A missão busca ampliar mercados para os produtos sul-mato-grossenses, atrair novos investimentos privados e apresentar o potencial logístico da Rota Bioceânica, que conecta o Brasil ao Oceano Pacífico por meio de portos no Chile.

Na Índia, país que recentemente ultrapassou a China como o mais populoso do mundo, a comitiva já participou de encontros com representantes do setor empresarial e autoridades locais. Uma das prioridades tem sido apresentar a Rota Bioceânica como um novo corredor comercial entre a Ásia e a América do Sul, capaz de reduzir em até 25% o tempo de entrega de mercadorias entre os continentes, além de baratear significativamente os custos logísticos.

Uma das prioridades tem sido apresentar a Rota Bioceânica | Foto: Divulgação

“O Mato Grosso do Sul se posiciona como protagonista nesse novo cenário global, e a presença do Parlamento estadual em uma missão como essa é fundamental para garantir a construção de uma política de desenvolvimento duradoura, com base em parcerias internacionais sólidas”, destacou Gerson Claro. Durante a passagem por Mumbai, capital do estado de Marahastra, a comitiva apresentou a Rota Bioceânica a grandes conglomerados industriais, como a Mahindra, fabricante global de tratores e equipamentos agrícolas e se reuniu com o governo da Marahastra. O impacto da proposta chamou a atenção dos empresários indianos pelas vantagens logísticas e estratégicas oferecidas por Mato Grosso do Sul.

Além de Gerson Claro, participam da missão o governador Eduardo Riedel, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, o superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito, e o diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim.