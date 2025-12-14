"Fábio será o próximo governador", diz Romênio Pereira

A presença de Romênio Pereira, Secretário Nacional de Assuntos Institucionais do Partido dos Trabalhadores, na Plenária Estadual realizada neste sábado (13.dez.25), na Fetems, trouxe o peso da direção nacional para a articulação sul-mato-grossense. Em sua 22ª visita ao estado, o dirigente mineiro não apenas endossou a pré-candidatura de Fábio Trad ao Governo do Estado, como também assumiu o compromisso público de brigar por recursos e visibilidade para Mato Grosso do Sul, criticando abertamente o "centrismo paulista" dentro da legenda.

Em um discurso, Romênio mesclou análise tática e defesa ideológica. Ele foi categórico ao projetar o futuro do novo filiado: “Eu não gosto de falar do futuro, porque é muito longe. Então nós temos que dizer que o Fábio será o próximo governador do Mato Grosso do Sul”, prospectou.

Romênio revelou ter ficado impressionado com a retórica de Fábio Trad durante o evento. Para o secretário, o ex-deputado federal preenche os requisitos ideológicos necessários para liderar o palanque de Lula no estado.

“O seu discurso, Fábio, é um discurso que homem e mulher petista precisa fazer. É um discurso de esquerda, é progressista, é de quem precisa pautar esse país pela linha mais correta. Estou achando que vou trazer meu título de eleitor de Minas Gerais para o Mato Grosso do Sul só para votar em você”, brincou.

No entanto, o dirigente foi pragmático quanto aos próximos passos. Ele defendeu que a executiva estadual, liderada por Vander Loubet, articule urgentemente uma conversa "olho no olho" entre Trad e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Você precisa ter uma conversa com o Presidente da República. Você vai governar esse estado e vai dar uma vitória para ele. Quem coloca o nome numa situação que estamos vivendo neste momento no país, tem o direito de solicitar alguns votos e exigir apoio da direção nacional”, afirmou.

APOIO NA BUSCA PELO FUNDO ELEITORAL

(13.dez.25) - Romênio destaca força do candidato petista em MS e promete ajudar na captação de recursos. Foto: Tero Queiroz

Durante a explanação, Romênio fez crítica direta à distribuição desigual de poder e recursos dentro do partido, historicamente concentrada em São Paulo. Ao garantir que ajudará na disputa pelo fundo eleitoral para a campanha de MS, ele mandou um recado direto aos companheiros do Sudeste.

“Eu vou te ajudar a brigar pelo fundo eleitoral. Pode ter certeza. Porque às vezes, me desculpem os paulistas, eu brinco muito com eles: eles têm quatro prefeitos e quatro ministros. O partido precisa olhar mais para o Brasil”, disparou Romênio, defendendo um olhar republicano para os estados fora do eixo hegemônico.

Ele reforçou a importância de o PT-MS selecionar seus "melhores nomes" para as chapas proporcionais, garantindo que o sucesso da candidatura majoritária depende de uma base legislativa forte.

PAUTA URGENTE

(13.dez.25) - Secretário Nacional de Assuntos Institucionais do PT lamenta massacre de mulheres e aponta como pauta urgentes dos governos corrigir o problema. Foto: Tero Queiroz

O secretário nacional também pautou seu discurso na defesa intransigente dos direitos humanos, citando a violência contra minorias como o principal ponto de combate contra a extrema-direita. Ele fez menções elogiosas às lideranças femininas presentes, como a deputada federal Camila Jara, a ex-vereadora Cida Aguilar e Dona Gilda, essa última que é pré-candidata a vice governadora ao lado de Fábio.

“A coisa que mais me incomoda nesse país, com a extrema-direita fazendo o papel dela, são as mortes das mulheres, principalmente negras e pobres. Nós precisamos manter o governo do presidente Lula muito em defesa das mulheres, da população negra, indígena, da população LGBTQIA+ e da juventude. São a parte da população brasileira mais massacrada hoje”, lamentou.

RETORNO DE QUADROS RELAÇÃO COM MS

Demonstrando intimidade com o estado — citou o ex-governador Zeca do PT, agora deputado estadual Zeca, como referências de sua trajetória desde 1998 —, Romênio também celebrou o retorno de antigos militantes, como o ex-deputado "Bife".

“Eu queria fazer uma homenagem às novas filiações e ao retorno daqueles que saíram. O partido está de braços abertos. Vander, eu tinha certeza que o PT e o Lula precisavam de você como presidente do PT no Mato Grosso do Sul neste momento”, elogiou.

Romênio encerrou sua participação com uma promessa pessoal: retornar ao estado para a posse do novo governo e, finalmente, realizar o sonho de conhecer Bonito. “Depois da posse do Fábio, eu quero ir conhecer Bonito”, concluiu.